< sekcia Regióny
Trnavský kraj ponúkne asistenciu pri žiadostiach o dotácie pre obce
V rámci dotačnej výzvy je vyčlenených 600.000 eur.
Autor TASR
Trnava 21. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ponúkne prostredníctvom pracovníkov InfoBodiek asistenciu pri podávaní žiadostí o dotácie pre mestá, obce a organizácie. Cieľom je pomôcť najmä tým žiadateľom, ktorí môžu mať obavy z digitálnej komunikácie. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
V rámci dotačnej výzvy je vyčlenených 600.000 eur. Pracovníci budú od 26. januára asistovať pri podaniach žiadostí v ôsmich mestách kraja. Konkrétne termíny sú zverejnené na webovej stránke krajskej samosprávy.
TTSK odporúča, aby si záujemcovia o asistované podanie žiadosti priniesli vlastný notebook s čítačkou kariet. Ak touto technikou nedisponujú, je potrebné to uviesť už pri registrácii príslušnej InfoBodke.
„Záujemcovia sa musia vopred nahlásiť mailom, aby sme im vedeli zabezpečiť potrebnú asistenciu pri prvom podaní žiadosti,“ doplnila krajská samospráva s tým, že asistované podanie nie je projektovým manažmentom.
Pracovníci InfoBodiek nebudú vypĺňať formuláre ani pripravovať projekty za žiadateľov. „Ich úlohou je pomôcť zorientovať sa v systéme, vysvetliť základný postup a odstrániť technické bariéry pri prvom kontakte s elektronickým podaním,“ doplnil TTSK. Záujemcovia o dotáciu musia svoje projekty zaregistrovať najneskôr do 30. januára.
