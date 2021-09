Trnavský kraj posilní autobusové i vlakové spoje počas návštevy pápeža

Trnava 9. septembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) posilní autobusovú dopravu počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne, kde bude slúžiť omšu v stredu 15. septembra. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Záujemcovia sa môžu na stretnutie s pápežom dopraviť mimoriadnymi vlakovými spojmi Železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré budú premávať na úseku Trnava-Kúty. K nim budú posilnené spoje prímestskej autobusovej dopravy v spolupráci s dopravcami Arriva Trnava a Skand Skalica.



"Na návštevu pápeža sa pripravujeme už dlhšie. Vybudovali sme zjazdy na záchytné parkoviská. Budeme radi, ak by čo najviac záujemcov prišlo ekologickejšou verejnou dopravou, ktorá v tomto prípade predstavuje logisticky najjednoduchšie riešenie. Preto zabezpečíme prímestské autobusy tak, aby sa ľudia dostali na mimoriadne vlakové spojenia," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Samospráva koordinuje prípravy spojené s návštevou pápeža s Konferenciou biskupov Slovenska, Železničnou spoločnosťou Slovensko a svojimi zmluvnými dopravcami prímestských autobusov. Návštevníci môžu prísť do vyhradených priestorov už 14. septembra od 22.00 h. Miesta v sektoroch je potrebné zaujať do 8.00 h.



Vlakové spoje budú posilnené z hlavných prestupných staníc Trnava a Kúty. "Prvý mimoriadny vlak odíde z Trnavy krátko po polnoci o 0.11 h. Následne budú vlaky vypravované každú hodinu a to aj v smere z Kútov do stanice Šaštín-Stráže. Kompletné cestovné poriadky posilnenej prímestskej autobusovej dopravy a všetky dôležité informácie kraj zverejní na svojej webovej stránke a profile na Facebooku," doplnil predseda TTSK.