Trnavský kraj posilnil vlakovú dopravu na trase Hlohovec-Leopoldov

Trnava 17. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) zabezpečil ďalšie posilnenie vlakovej dopravy na trase medzi Hlohovcom a Leopoldovom. Krajská samospráva tak operatívne zareagovala na zvýšený záujem verejnosti o cestovanie vlakmi po uzatvorení cestného mosta v Hlohovci, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Aktualizovaný grafikon spojov vedených v pracovných dňoch začne platiť po veľkonočných prázdninách, teda od stredy 20. apríla. Prepravné kapacity budú zdvojnásobené na spojoch odchádzajúcich z Hlohovca do Leopoldova o 5.45 h a v opačnom smere s odchodom z Leopoldova o 6.38 h. Kapacita vlakovej súpravy oboch vlakov bude zvýšená na celkovo 342 miest na sedenie a 240 miest na státie.



Počas rannej špičky bude pridaný nový spoj s odchodom z Hlohovca o 6.55 h, ktorý má príchod do Leopoldova o 7.00 h. Tam môžu cestujúci prestúpiť na regionálny rýchlik do Trnavy a Bratislavy s odchodom o 7.04 h.



Popoludní budú pridané dva mimoriadne vlaky, v oboch smeroch po jednom. Prvý vlak bude vyrážať z Leopoldova o 14.34 h. Na tento je možné prestúpiť z vlaku REX 1733 z Bratislavy a Trnavy. Druhý osobný vlak bude premávať v opačnom smere, teda s odchodom z Hlohovca o 14.53 h. Z neho je možné prestúpiť na rýchlik do Bratislavy s odchodom o 15.04 h.



Rozšírené budú aj neskoré večerné spoje. Osobný vlak odchádzajúci z Trnavy o 22.30 h bude z Leopoldova predĺžený až do Hlohovca, kde bude mať pravidelný príchod o 23.12 h. Vlak následne vyrazí v opačnom smere z Hlohovca o 23.18 h a príde do Leopoldova 23.20 h.



Kraj podľa slov predsedu objednal na vlastné náklady až do októbra ďalšie mimoriadne spoje, ktoré pokryjú dopyt cestujúcich nielen v rannej a poobedňajšej špičke, ale aj neskoro večer.



„V spolupráci so ZSSK sme zabezpečili aj možnosť prestupu na ďalšie vlaky. Podobne prispôsobujeme aj cestovné poriadky prímestských autobusov. Pri železničnej stanici v Leopoldove sme pripravili 60 dodatočných parkovacích miest a pri športovej hale v Hlohovci sprístupníme dočasné parkovisko pre 150 áut,“ povedal Viskupič. Vyznačených bude aj 60 parkovacích miest na Priemyselnej ulici v Šulekove a 40 pred nákupným centrom.