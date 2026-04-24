Trnavský kraj posilňuje svoju pozíciu na poľskom turistickom trhu
Poľskí turisti majú záujem najmä o cykloturistiku, kúpele, krátke mestské pobyty a vinársku turistiku v Malokarpatskej oblasti.
Autor TASR
Trnava 24. apríla (TASR) - Trnavský kraj posilňuje svoju pozíciu na poľskom turistickom trhu, pričom rastie počet návštevníkov aj prenocovaní. V roku 2025 región navštívilo 9601 turistov z Poľska, ktorí tu absolvovali viac ako 23.000 prenocovaní, čo predstavuje nárast o štyri percentá v počte návštevníkov a o 17 percent v počte prenocovaní oproti rekordnému roku 2019. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.
Poľskí turisti majú záujem najmä o cykloturistiku, kúpele, krátke mestské pobyty a vinársku turistiku v Malokarpatskej oblasti. Podľa organizácie k rastu prispieva dlhodobá podpora cestovného ruchu a cielené marketingové aktivity.
Kraj sa prezentoval na podujatiach vo Varšave aj na veľtrhu Bike Expo a pripravil pre poľský trh informačné materiály v poľštine. Súčasťou propagácie boli aj poznávacie cesty pre novinárov, počas ktorých sa oboznámili s ponukou regiónu vrátane kúpeľov, cyklotrás či vinárstva. Podľa predstaviteľov organizácie záujem poľských návštevníkov naznačuje, že pozitívny trend by mohol pokračovať aj v roku 2026.
