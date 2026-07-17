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Trnavský kraj pošle do útulkov a krízových centier dodatočné financie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Krajská samospráva priblížila, že pôvodný príspevok na úrovni skutočných priemerných výdavkov sa od 1. júla nahrádza paušálnym príspevkom stanoveným legislatívou.

Autor TASR
Trnava 17. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pošle do útulkov a krízových centier dodatočné financie. V dôsledku legislatívnych zmien by totiž podľa krajskej samosprávy viacerým zariadeniam núdzového bývania a útulkom v kraji chýbalo v druhom polroku takmer 43.000 eur. Tieto organizácie poskytujú pomoc celkovo 134 klientom. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

„Rozhodli sme sa im poskytnúť mimoriadnu finančnú pomoc, aby nemuseli svoje služby obmedzovať a aby sa klienti v týchto zariadeniach cítili aj naďalej v bezpečí,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Krajská samospráva priblížila, že pôvodný príspevok na úrovni skutočných priemerných výdavkov sa od 1. júla nahrádza paušálnym príspevkom stanoveným legislatívou.
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