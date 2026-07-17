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Trnavský kraj pošle do útulkov a krízových centier dodatočné financie
Krajská samospráva priblížila, že pôvodný príspevok na úrovni skutočných priemerných výdavkov sa od 1. júla nahrádza paušálnym príspevkom stanoveným legislatívou.
Autor TASR
Trnava 17. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pošle do útulkov a krízových centier dodatočné financie. V dôsledku legislatívnych zmien by totiž podľa krajskej samosprávy viacerým zariadeniam núdzového bývania a útulkom v kraji chýbalo v druhom polroku takmer 43.000 eur. Tieto organizácie poskytujú pomoc celkovo 134 klientom. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Rozhodli sme sa im poskytnúť mimoriadnu finančnú pomoc, aby nemuseli svoje služby obmedzovať a aby sa klienti v týchto zariadeniach cítili aj naďalej v bezpečí,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Krajská samospráva priblížila, že pôvodný príspevok na úrovni skutočných priemerných výdavkov sa od 1. júla nahrádza paušálnym príspevkom stanoveným legislatívou.
„Rozhodli sme sa im poskytnúť mimoriadnu finančnú pomoc, aby nemuseli svoje služby obmedzovať a aby sa klienti v týchto zariadeniach cítili aj naďalej v bezpečí,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Krajská samospráva priblížila, že pôvodný príspevok na úrovni skutočných priemerných výdavkov sa od 1. júla nahrádza paušálnym príspevkom stanoveným legislatívou.