Trnavský kraj požiada o dotáciu na projekt zdravotníckeho kampusu
Cieľom je modernizácia a rozšírenie školskej infraštruktúry so zameraním na posilnenie praktickej výučby a odborných zručností žiakov v oblasti zdravotníctva, v súlade s požiadavkami trhu.
Trnava 12. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Programu Slovensko na realizáciu projektového zámeru zdravotníckeho kampusu pri Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Trnave. Celkový rozpočet je viac ako tri milióny eur. Predloženie žiadosti a spolufinancovanie projektu na úrovni ôsmich percent odobrilo Zastupiteľstvo TTSK na stredajšom zasadnutí.
Cieľom je modernizácia a rozšírenie školskej infraštruktúry so zameraním na posilnenie praktickej výučby a odborných zručností žiakov v oblasti zdravotníctva, v súlade s požiadavkami trhu. "Projekt zahŕňa modernizáciu odborných učební vrátane ich vybavenia technológiami pre potreby simulačného centra a odboru zubný asistent, ktoré umožnia žiakom nadobudnúť praktické zručnosti v realistických podmienkach, a tým zvýšiť ich pripravenosť na výkon zdravotníckych povolaní," uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
V nadväznosti na tieto investície škola plánuje otvoriť dva nové učebné odbory. "Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia a zateplenie internátu a obnova striech školy," dopĺňa krajská samospráva. Prínosom má byť i spolupráca s Trnavskou univerzitou. "Táto spolupráca, v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci, umožní lepšiu koordináciu v príprave odborníkov, prepojenie študijných programov a rozvoj vertikálneho systému vzdelávania od stredoškolského po vysokoškolský stupeň," približuje dôvodová správa.
Materiál označuje za rovnako kľúčovú aj spoluprácu s trnavskou fakultnou nemocnicou. "Projekt posilní väzby medzi školou a nemocnicou, čo umožní systematickejšie zapojenie zdravotníckych pracovníkov do praktickej výučby a zároveň vytvorí predpoklady pre efektívnejší prechod absolventov do praxe," doplnil TTSK.
Podanie žiadosti sa týka výzvy na podporu zručností pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre RIS3. Rozpočet projektu je 3,08 milióna eur. Európsky fond regionálneho rozvoja má hradiť 2,6 milióna, štátny rozpočet 215.000 a spolufinancovanie TTSK má byť na úrovni 246.000 eur. Predpokladaný začiatok realizácie projektu je stanovený na marec alebo apríl budúceho roka.
