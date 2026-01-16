Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnavský kraj pracuje na vybudovaní parkoviska pri Letisku Piešťany

Na snímke letisko v Piešťanoch. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Parkovisko sa navrhuje v troch častiach, pri jeho plánovaní sa počíta aj s cyklostanicou a integráciou cyklistickej dopravy.

Autor TASR
Piešťany 16. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) naďalej pracuje na vybudovaní integrovaného parkoviska pri Letisku Piešťany. Na poslednom minuloročnom zasadnutí zastupiteľstva TTSK poslanci prijali uznesenie o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektu. Parkovisko má slúžiť ako dopravný uzol pre individuálnu i verejnú dopravu a odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Podľa projektovej dokumentácie má parkovisko pri letisku ponúknuť takmer 200 parkovacích miest pre osobné vozidlá, vrátane dvoch miest s nabíjacou infraštruktúrou pre elektromobily a priestorov pre autobusy a taxi služby. Parkovisko sa navrhuje v troch častiach, pri jeho plánovaní sa počíta aj s cyklostanicou a integráciou cyklistickej dopravy.

Kraj chce týmto projektom prepojiť individuálnu automobilovú dopravu s hromadnou autobusovou, železničnou i leteckou dopravou, čím sa zvýši komfort pre cestujúcich i obyvateľov a zlepší sa dopravná situácia pred vstupmi do mesta. Parkovisko je navrhované v lokalite Letiska Piešťany pri cestnej sieti smerom od diaľnice D1.

Samotný projektový zámer bol schválený v máji 2024 Radou partnerstva TTSK. Náklady na výstavbu parkoviska sa odhadujú na viac ako 2,6 milióna eur.
