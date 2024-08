Trnavský kraj predstavil nové domy pre prijímateľov sociálnej služby

Okoč 27. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predstavil ďalší projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť prechod z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. Ide o päť nových zariadení rodinného typu pre 60 prijímateľov sociálnej služby v okrese Dunajská Streda. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



"Budúcnosť v poskytovaní sociálnych služieb vidíme v komunitnej forme starostlivosti. Ide o prechod z veľkokapacitnej alebo inštitucionálnej na komunitnú formu bývania, ktorá umožňuje klientom zariadení žiť samostatnejšie, a zároveň je to krok k individuálnejšiemu prístupu v starostlivosti," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že tri novopostavené domy rodinného typu sa nachádzajú v obci Okoč, jeden v Opatovskom Sokolci a jeden v Topoľníkoch.



Každý z domov disponuje dvomi samostatnými bytovými jednotkami s kapacitou spolu pre 12 klientov. V nových objektoch sú poskytované dva druhy sociálnej služby, a to zariadenie podporovaného bývania (päť bytových jednotiek) a špecializované zariadenie (päť bytových jednotiek). "V zariadení podporovaného bývania je starostlivosť o klientov poskytovaná celoročne, pričom je zameraná najmä na získanie čo najväčšej samostatnosti a nezávislosti," priblížili z odboru komunikácie TTSK. Ide najmä o nácvik sociálnych zručností, starostlivosti o domácnosť, prípravy stravy, aktivizácie na trhu práce, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.



"V špecializovanom zariadení sú v rámci celodennej starostlivosti klientom poskytované okrem ubytovania a stravovania všetky odborné činnosti týkajúce sa ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, sociálnej rehabilitácie a pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby," doplnil riaditeľ Centra sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec Tibor Veres s tým, že podľa registrovanej kapacity je v zariadení podporovaného bývania spolu 30 klientov a v špecializovanom zariadení rovnako 30 klientov.



Na stavebné práce, ktoré boli v celkovej hodnote viac ako 3,2 milióna eur, získal TTSK príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Kraj investoval do interiérového vybavenia zo svojho rozpočtu takmer 250.000 eur, zároveň zrealizoval aj zateplenie budovy sídla Centra sociálnych služieb Okoč a zrekonštruoval sociálne zariadenia terapeutického centra na bezbariérové. Investícia z vlastného rozpočtu bola vo výške takmer 96.000 eur.