Trnavský kraj predstavil nové psycho-sociálne centrum

Trnava 2. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predstavil v pondelok novovybudované priestory psycho-sociálneho centra, ktoré sa nachádza na Študentskej ulici v Trnave. Kraj do tohto projektu investoval takmer 1,8 milióna eur, pričom naň použil aj financie z plánu obnovy. Predpokladaný začiatok prevádzky centra je v priebehu januára.



Centrum bude poskytovať služby psychiatrickej ambulancie, ambulancie klinického psychológa, sociálneho poradenstva. V priestoroch centra sa nachádza aj psychiatrický stacionár. Zdravotná starostlivosť a sociálne poradenstvo budú poskytované prioritne pre obyvateľov okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Pokiaľ to kapacita umožní, budú k dispozícii aj obyvateľom ďalších okresov na území kraja.



"Je to priestor, ktorému sme po desaťročiach našli jeho nové využitie. Samospráva má v prvom rade postupovať tak, aby svoj majetok zveľadila a poskytla ho na iný typ využitia, ak stratil pôvodný typ využitia svoje opodstatnenie," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič. Považuje za nevyhnutné, aby sa o téme duševného zdravia rozprávalo, keďže v spoločnosti panuje v tejto oblasti veľa predsudkov a tabu.



Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová priblížila, že kapacita psychiatrického stacionára bude maximálne 20 pacientov na dennú terapiu. "Bude sa o nich starať liečebný pedagóg, psychológ, zdravotnícky personál, sestra. Všade bude špecializovaný typ zdravotníckych pracovníkov," ozrejmila.







Generálny riaditeľ sekcie zdravia na ministerstve zdravotníctva Peter Čvapek podčiarkol, že ide o prvé psycho-sociálne centrum, ktoré je vybudované aj z prostriedkov plánu obnovy. "Pacient vie na jednom mieste nájsť všetko, čo potrebuje pre starostlivosť o duševné zdravie," podčiarkol.



Celková investícia do tohto pilotného projektu v kraji je vo výške takmer 1,8 milióna eur, z toho časť vo výške 783.000 eur tvorí nenávratný finančný príspevok z plánu obnovy. Jeden milión eur do projektu investoval zo svojho rozpočtu Trnavský kraj.



Obnovou prešli priestory od podláh až po strechu zariadenia, na ktorej sa nachádza aj fotovoltika. Zariadenie je moderne vybavené a revitalizovaný je aj vonkajší areál. Novinkou je väčšie parkovisko pre pacientov oboch zdravotníckych zariadení, ako aj prístupová cesta z ulice Jána Sambucusa.



Moderné centrum sa nachádza v areáli zdravotníckeho zariadenia Zdravá župa, ktoré Trnavský kraj otvoril pre pacientov v roku 2022. Kraj na účel nového centra zmodernizoval a značne rozšíril nevyužívané priestory budovy v areáli.