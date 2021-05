Trnavský kraj predstavil starostom možnosti mobilného očkovania

Senica 8. mája (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prezentoval v piatok (7. 5.) starostom a primátorom okresov Senica a Skalica možnosti využitia mobilnej očkovacej jednotky.



"V každom okresnom meste informujeme, že identifikácia občanov na očkovanie môže byť urobená nielen cez poisťovne či všeobecných lekárov, ale aj zainteresovanosťou starostov či primátorov, ktorí sú z hľadiska verejnej správy k týmto ľuďom najbližšie," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Samosprávny kraj poukazuje na dve dôležité informácie pre obce a mestá. "Očkovanie sa posúva aj do fázy, kde priamo miestna samospráva identifikuje ľudí na očkovanie nad 70 rokov a zároveň aj to, ako bude v obciach a mestách očkovanie vykonávané. Bude môcť byť vykonávané individuálne priamo v domácnosti alebo sa občania zhromaždia vo vyhovujúcich priestoroch, a tam príde výjazdová očkovacia jednotka a poskytne vakcínu od spoločností Pfeizer/BioNTech," doplnil Viskupič.



V prípade mobilnej jednotky je takisto možnosť zaočkovať aj sprevádzajúcu osobu. Ak senior pri žiadosti o očkovanie v obci alebo v mieste bydliska potrebuje sprievodnú osobu, musí vo formulári, ktorý bol predstavený starostom, označiť túto možnosť.



TTSK začal ako prvý očkovať mobilnou očkovacou jednotkou už v polovici apríla. "V súčasnosti už máme zaočkovaných niekoľko stoviek osôb. Pozitívnou správou je, že sa nám podarilo doočkovať zariadenia sociálnych služieb. V domovoch zriadených samosprávnym krajom máme zaočkovanosť už na úrovni 80 percent všetkých klientov. Ale je to už takmer 100 percent tých, ktorí o očkovanie požiadali, či už ide o klientov alebo zamestnancov týchto zariadení," doplnil predseda TTSK.