Trnavský kraj prerozdelí v rámci participatívneho rozpočtu 150.000 eur

Trnava 30. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril šiesty ročník participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Predkladať projekty je možné do 4. októbra, hlasovanie verejnosti sa uskutoční od 16. decembra 2024 do 12. januára 2025. Počas januára budú známe aj celkové výsledky. Do aktuálneho ročníka vyčlenil kraj zo svojho rozpočtu sumu 150.000 eur. TASR o tom informovali z odboru komunikácie krajskej samosprávy.



Participatívny rozpočet je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu a realizáciu občianskych a komunitných projektov. V tejto súvislosti kraj organizuje aj verejné stretnutia so záujemcami, a to na 12 miestach kraja, ale i online. "Úspech predošlých piatich ročníkov ukázal, že o tento druh dotácií zo strany župy je záujem. Aj preto sme tohtoročný balík financií zvýšili o sumu 50.000 eur," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Výška podpory jedného projektu v rámci participatívneho rozpočtu je aj v tomto ročníku maximálne 4000 eur. Objem finančných prostriedkov sa bude rozdeľovať podľa priemerného počtu obyvateľov s trvalým pobytom v Trnavskom kraji. "Pre okres Trnava je vyčlenených 34.000 eur, v okrese Dunajská Streda 33.000 eur, Galantský okres 25.500 eur. Suma 17.500 eur je určená pre okres Piešťany, projekty v okrese Senica si rozdelia 15.500 eur. Okres Skalica získa objem financií vo výške 12.500 eur a najmenší okres v kraji, ktorým je Hlohovec, 12.000 eur," priblížili z odboru komunikácie TTSK.



Prvé stretnutie pre všetkých záujemcov sa uskutoční online, a to v pondelok 2. septembra. "Poskytneme potrebné informácie o aktuálnom ročníku, harmonograme a taktiež budeme zbierať nápady na projekty, ktoré sa budú uchádzať o podporu. Tento ročník nám umožňuje financovať väčší počet projektov, preto veríme, že sa zapojí čo najviac obyvateľov," uviedol koordinátor rozpočtu Jakub Sejna. Podrobnosti o výzve sú zverejnené na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.