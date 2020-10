Trnavský kraj pridal do harmonogramu opráv ďalších 16 úsekov ciest

Trnava 1. októbra (TASR) – Finančné prostriedky, ušetrené verejným obstarávaním na opravy úsekov ciest druhej a tretej triedy, umožnili Trnavskému samosprávnemu kraju (TTSK) zaradiť do tohtoročného harmonogramu rekonštrukcií ďalších 16 nových úsekov vo všetkých okresoch kraja. Predseda TTSK Jozef Viskupič informoval poslancov krajského zastupiteľstva na stredajšom (30. 9.) zasadnutí, že na rekonštrukciu vynaložia 1,6 milióna eur.



"Do zoznamu sme zaradili aj dva havarijné stavy mostov i priepustu pri obci Tekoľdany," uviedol Viskupič. Medzi potrebné úseky pre nepriaznivý technický stav sa dostali cesty v okrese Galanta za obcou Vinohrady nad Váhom po hranicu okresu i v meste Galanta pri futbalovom štadióne. V okrese Piešťany v obci Prašník ide o dva úseky, ktoré potrebujú zásah cestárov - pri ihrisku a za kameňolomom smerom na Myjavu, v miestnej časti Pustá Ves obnovia cestu v lokalite U Lajdov. V okrese Skalica sa bude opravovať pri Brodskom i v úseku Skalica – Mokrý Háj, v okrese Senica vynovia úsek Kúty – Čáry 2 i v smere od okresného mesta po Kunov a plánované sú aj ďalšie v okrese Trnava a Dunajská Streda.



Pôvodne do plánu opráv na rok 2020 TTSK zaradil spolu 21 úsekov ciest druhej a tretej triedy, pridaním ďalších ide podľa Viskupiča o nebývalý objem rekonštrukcií dopravných tepien.