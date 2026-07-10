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Trnavský kraj pripraví podujatie Golf zbližuje
Určené je pre klientov zariadení sociálnych služieb.
Autor TASR
Veľké Úľany 10. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje prvý ročník medzinárodného podujatia Golf zbližuje, ktoré je určené pre klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS). Uskutoční sa 14. júla vo Veľkých Úľanoch. Na podujatí sa stretnú klienti ZSS zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Otvorenie je naplánované na 9.00 h. Súťaže budú pokračovať dopoludnia, popoludní bude nasledovať vyhodnotenie a príhovory hostí. Pripravené budú golfové a footgolfové disciplíny, tímové súťaže i sprievodný program zameraný na podporu aktívneho trávenia voľného času a sociálneho začlenenia.
Účastníkov prídu podporiť herec Peter Batthyány, hokejový reprezentant Marek Hrivík, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, predseda TTSK Jozef Viskupič a ďalší predstavitelia krajskej samosprávy vrátane riaditeľa hostiteľského Domova sociálnych služieb Jahodná Alexandra Tirindu.
Podľa kraja je cieľom podujatia ukázať, že šport dokáže prepájať ľudí bez ohľadu na vek, zdravotné znevýhodnenie či krajinu, z ktorej pochádzajú. Zároveň má podporiť budovanie nových vzťahov a priniesť klientom zariadení sociálnych služieb nové zážitky.
Otvorenie je naplánované na 9.00 h. Súťaže budú pokračovať dopoludnia, popoludní bude nasledovať vyhodnotenie a príhovory hostí. Pripravené budú golfové a footgolfové disciplíny, tímové súťaže i sprievodný program zameraný na podporu aktívneho trávenia voľného času a sociálneho začlenenia.
Účastníkov prídu podporiť herec Peter Batthyány, hokejový reprezentant Marek Hrivík, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, predseda TTSK Jozef Viskupič a ďalší predstavitelia krajskej samosprávy vrátane riaditeľa hostiteľského Domova sociálnych služieb Jahodná Alexandra Tirindu.
Podľa kraja je cieľom podujatia ukázať, že šport dokáže prepájať ľudí bez ohľadu na vek, zdravotné znevýhodnenie či krajinu, z ktorej pochádzajú. Zároveň má podporiť budovanie nových vzťahov a priniesť klientom zariadení sociálnych služieb nové zážitky.