Trnavský kraj pripravil konferenciu o stave občianskej spoločnosti
Konferencia priniesla okrem iného aj hľadanie ďalších možností spolupráce pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít pre deti, mládež, ale aj dospelú populáciu či seniorky a seniorov.
Senica 21. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zorganizoval v utorok v Senici stretnutie zástupcov kraja, mimovládnych neziskových organizácií, spolkov, samospráv, miestnych akčných skupín a mikroregiónov. Podujatie ponúklo prehľad o možnostiach financovania a priestor na nadväzovanie vzťahov medzi slovenskými a českými organizáciami s perspektívou spolupráce. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia TTSK.
Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že občianska spoločnosť potrebuje pre svoju funkčnosť konštruktívny dialóg s inštitúciami a podpornú politickú atmosféru. „Na úrovni Trnavského kraja budeme preto aj naďalej užitočne podporovať občianske aktivity. Takáto spolupráca je na osoh našich obyvateľov a prispieva k zlepšeniu kvality života v našom kraji,“ ozrejmil.
Podujatie bolo súčasťou projektu zameraného na rozvoj občianskej spoločnosti v Trnavskom a Juhomoravskom kraji, podporeného Európskou úniou v rámci programu Interreg a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
„Som rád, že sa o skúsenosti delíme s našimi partnermi, priateľmi a kolegami z Juhomoravského kraja. Naše skúsenosti s vytvorením InfoBodiek, ôsmich kontaktných miest po kraji, otvárajú cesty a možnosti ďalšej cezhraničnej spolupráce,“ skonštatoval zástupca riaditeľa Krajskej rozvojovej inovačnej agentúry Marek Krnáč.
