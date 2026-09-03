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Trnavský kraj pripravil pre stredoškolákov kvíz o udržateľnej mobilite
Cieľom aktivity je upozorniť mladých ľudí na vplyv ich dopravného správania na životné prostredie a motivovať ich k zodpovednejšiemu využívaniu dopravy.
Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil pre študentov 44 krajských stredných škôl (SŠ) vedomostno-zábavný kvíz zameraný na udržateľnú mobilitu. Víťazná trieda získa celodennú exkurziu do centra popularizácie vedy a techniky Motio v Žiline. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Cieľom aktivity je upozorniť mladých ľudí na vplyv ich dopravného správania na životné prostredie a motivovať ich k zodpovednejšiemu využívaniu dopravy. Víťazná trieda počas exkurzie spozná svet robotiky a moderných technológií a stretne sa so slovenskými vedcami.
Kvíz je dostupný od 1. do 14. septembra. „Otestujte svoje vedomosti, zapojte spolužiakov a ukážte, že udržateľnosť je nielen témou dneška, ale aj cestou k budúcnosti,“ uviedla Viera Múdra z referátu mobility Úradu TTSK.
Aktivita vznikla v rámci projektu Clean Mobility financovaného z európskych zdrojov programu Interreg V-A SK-AT.
Cieľom aktivity je upozorniť mladých ľudí na vplyv ich dopravného správania na životné prostredie a motivovať ich k zodpovednejšiemu využívaniu dopravy. Víťazná trieda počas exkurzie spozná svet robotiky a moderných technológií a stretne sa so slovenskými vedcami.
Kvíz je dostupný od 1. do 14. septembra. „Otestujte svoje vedomosti, zapojte spolužiakov a ukážte, že udržateľnosť je nielen témou dneška, ale aj cestou k budúcnosti,“ uviedla Viera Múdra z referátu mobility Úradu TTSK.
Aktivita vznikla v rámci projektu Clean Mobility financovaného z európskych zdrojov programu Interreg V-A SK-AT.