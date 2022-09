Trnavský kraj pripravil štvrtý ročník participatívneho rozpočtu

Trnava 11. septembra (TASR) - Štvrtý ročník participatívneho rozpočtu, ktorého zmyslom je finančne podporiť občianske a komunitné projekty vo všetkých okresoch kraja, spustil Trnavský samosprávny kraj (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Občianske združenia a fyzické osoby môžu svoje nápady prihlásiť do 31. októbra. "O rozdelení štvrť milióna eur medzi kreatívne a verejnoprospešné projekty budú môcť rozhodovať aj obyvatelia kraja. Miernymi zmenami prešli zásady a výzva participatívneho rozpočtu. Pripravili sme ich v spolupráci s aktivistkami, ktoré zvíťazili v Kiratone s nápadom na zlepšenie kvality projektov," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Počas septembra a októbra sa uskutoční 14 koordinačných stretnutí v mestách a obciach so záujemcami o finančný príspevok na realizáciu projektov. Prvým mestom je Skalica, kde sa stretnutie uskutoční v pondelok 12. septembra. Zoznam stretnutí, ako aj výzva spolu so zásadami sú zverejnené na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. Záujemcovia tam nájdu dokumenty na prihlásenie projektov a aktuálne informácie o štvrtom ročníku rozpočtu.



"Projekty budú hodnotené v rámci verejných deliberatívnych fór, ktorých váha v rozhodovacom procese je 50 percent. O druhej polovici podpory nápadov rozhodnú obyvatelia kraja v elektronickom hlasovaní. To sa uskutoční na prelome decembra a januára. Víťazné projekty sa budú realizovať na budúci rok, pričom každý z nich podporíme sumou do výšky 5000 eur," uviedol koordinátor rozpočtu Jakub Sejna.



Za predchádzajúce tri ročníky bolo prerozdelených celkovo 750.000 eur a zrealizovalo sa 167 projektov. V hlasovaní verejnosti bolo odovzdaných celkovo 161.000 hlasov. V treťom ročníku participatívneho rozpočtu bolo podporených 54 projektov, ktorých realizácia aktuálne prebieha.