Trnavský kraj pripravil tento rok viacero zmien v zimnej údržbe ciest

Trnava 2. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravil tento rok viacero zmien v zimnej údržbe ciest, ktoré by mali skvalitniť jej vykonávanie, zvýšiť bezpečnosť a prejazdnosť na cestách. TASR o tom informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Na zimnú úpravu sú cestári pripravení už od polovice novembra. Plán údržby sa pripravuje každý rok tak, aby reagoval na aktuálnu cestnú infraštruktúru v kraji. Tento rok prišlo k viacerým zmenám. "Počíta sa s nonstop dispečingom, starostlivosťou o približne 1900 kilometrov ciest, na ktoré je pripravených 100 kusov techniky. Máme nové sypače, traktory, nákladné autá a príslušenstvom, ktoré boli zakúpené v programe radikálnej obmeny tejto techniky," uviedol predseda TTSK.



V rámci nej kraj okrem ďalšej techniky nakúpil 20 multifunkčných traktorov a nosičov náradia, ktoré budú slúžiť nielen na zimnú, ale aj letnú starostlivosť o cesty. "Súčasťou zariadení sú predný nakladač s objemom pol kubíka, mulčovač na cestné priekopy, štiepkovač a prídavné zariadenie, ktorým je fréza," doplnil Eduard Havel zo Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK.



Pred Vianocami pribudlo do strojového parku údržby ciest v kraji aj prvých deväť z 34 nových sypačov, ktoré sú pripravené na celoročné použitie. "V rámci techniky, ktorú sme mali, sme boli nútení v niektorých mesiacoch si ju požičiavať alebo prenajímať od externých dodávateľov. Teraz sa dostávame do stavu, keď si budeme vedieť všetky činnosti zabezpečiť vlastnými kapacitami," informoval riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



V kraji pribudlo pred novou sezónou aj niekoľko úsekov ciest, o ktoré sa musí starať. Z nich sú to napr. nájazdy na cesty vyššieho významu, ktoré súvisia s vybudovaním rýchlostnej časti cesty R7. Na údržbu si kraj musel pripraviť aj dostatok materiálu. "Popri 1600 kilometroch ciest druhej a tretej triedy sa kraj stará o ďalšie cesty prvej triedy. A to nielen na území Trnavského, ale aj Bratislavského kraja. V skladoch máme aktuálne 7000 ton soli, šesť ton kameniva a 137.000 litrov soľanky," doplnil Viskupič.



"Aj keď meteorológovia hovoria o miernejšej zime, my musíme byť pripravení na sto percent. Cesty udržiavame 60 sypačmi, k nim treba pripočítať ďalšie traktory či zimné frézy pre prípad kalamitnej situácie. Po personálnej stránke máme k dispozícii približne 60 dispečerov a 185 vodičov," uviedol Trebichalský.