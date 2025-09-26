< sekcia Regióny
Trnavský kraj pripravil v Trnave ďalší deň očkovania proti vírusu HPV
Autor TASR
Trnava 26. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravil v Trnave ďalší deň očkovania proti vírusu HPV. Uskutoční sa v sobotu 18. októbra v priestoroch polikliniky na Starohájskej ulici. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
„Vakcína je hradená z verejného zdravotného poistenia pre 12-, 13- a 14-ročných. Šancu však majú aj tí, ktorí bezplatné očkovanie nestihli, napríklad stredoškoláci,“ priblížili z TTSK. Registrácia prebieha online do piatka 17. októbra do 10.00 h prostredníctvom formulára zverejneného na webe cakarentt.sk.
Ľudský papilomavírus, HPV, môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Očkovanie proti HPV je najúčinnejšie vo veku od 12 až do dovŕšenia 15 rokov.
