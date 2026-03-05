< sekcia Regióny
Trnavský kraj pripravuje granty z fondu na rozvoj kraja
Kraj plánuje prerozdeliť 800.000 eur.
Autor TASR
Trnava 5. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje v súvislosti s aktuálnou výzvou na podávanie žiadostí o granty z Fondu na rozvoj Trnavského kraja sériu informačných stretnutí pre potenciálnych žiadateľov. Ich cieľom je predstaviť podmienky výzvy a poskytnúť praktické informácie k príprave a podaniu projektov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Stretnutia sú určené najmä pre zástupcov miest, obcí, organizácií a ďalších oprávnených žiadateľov z jednotlivých okresov kraja. Uskutočnia sa 10. marca v Senici pre záujemcov z okresov Senica a Skalica, 12. marca v Hlohovci pre okresy Hlohovec a Piešťany, 16. marca v Galante pre okresy Galanta a Dunajská Streda a 17. marca v Trnave pre záujemcov z okresu Trnava a regiónu Sereď.
Kraj plánuje prerozdeliť 800.000 eur. Po novom môžu o financie žiadať aj útulky pre zvieratá. Minimálna výška grantu na jeden projekt je 3000 eur. Žiadosti je možné podávať elektronicky do 20. marca. Projekty musia byť zrealizované do 18. novembra a žiadatelia sa na ich financovaní musia podieľať minimálne piatimi percentami z výšky poskytnutého príspevku.
