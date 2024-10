Trnavský kraj pripravuje opatrenia na pomoc študentom SOŠ v Trnave

Trnava 28. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje opatrenia na pomoc študentom Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Gos-Sk v Trnave, ktorá ukončí 31. augusta 2025 svoju činnosť. TASR to uviedla hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová.



"Trnavský kraj bol oficiálne oslovený žiadosťou zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk v Trnave o umiestnenie ich študentov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK z dôvodu ukončenia činnosti Súkromnej SOŠ Gos-Sk k 31. 8. 2025," priblížila Petkáčová.



Kraj sa na základe tejto požiadavky pokúsi umiestniť študentov do SOŠ obchodu a služieb v Trnave v tých odboroch, ktoré škola vyučuje. Študijný odbor Hotelová akadémia budú študenti môcť ukončiť na SOŠ obchodu a služieb v Galante.



"Ide o 198 študentov, ktorých umiestnime na SOŠ obchodu a služieb v Trnave, ďalším 73 študentom ponúkame štúdium na SOŠ obchodu a služieb v Galante a 12 študentov bude študovať na SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici," doplnila s tým, že pre študentov, ktorým bude poskytnuté štúdium v Galante, kraj podľa potreby zabezpečí dopravu z Trnavy.



Medzi ďalšie opatrenia realizované krajskou samosprávou patrí zabezpečenie odborných personálnych kapacít, ako aj vynaloženie vyšších finančných prostriedkov napríklad na vytvorenie a rozširovanie potrebných odborných učební.



Generálna riaditeľka spoločnosti Gos-Sk Janka Hečková TASR potvrdila, že škola k 31. augustu 2025 ukončí svoju činnosť. Vtedy sa končí výpožička mestských pozemkov na Ulici Ferka Urbánka, kde škola sídli. "Využili sme úplne všetko, čo sme mohli, čo bolo v našich silách i v silách tých, ktorí nám chceli pomôcť. Chceli sme náhradné priestory, ale nie je to v tejto dobe také jednoduché," dodala.



Mesto Trnava už skôr na svojom webe uviedlo, že pôvodná zmluva o výpožičke bola nastavená na dobu neurčitú. "O zmenu na dobu určitú požiadal tento podnikateľský subjekt sám ešte v roku 2010," podotklo mesto. Samospráva v súčasnosti rokuje s vlastníkmi budov o ich odkúpení s cieľom spojiť vlastníctvo pozemkov a budov na tomto mieste a vytvoriť tam novú mestskú infraštruktúru. "Napriek šíriacim sa fámam nepôjde o žiaden obchodný reťazec, ale o kvalitný priestor pre obyvateľov mesta," doplnilo mesto.