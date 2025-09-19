< sekcia Regióny
Trnavský kraj pristupuje k predaju nevyužívaných nehnuteľností
Stavebný pozemok v centre obce Jelka s rozlohou 642 m2 je situovaný priamo na Hlavnej ulici.
Autor TASR
Trnava 19. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pristupuje k predaju viacerých nehnuteľností, ktoré sú v jeho vlastníctve, no na potreby kraja sa v súčasnosti nevyužívajú a sú prebytočné. Ponuka zahŕňa štyri lokality s rôznym investičným potenciálom, od priemyselných a hospodárskych areálov až po stavebné pozemky v obciach. Termín predkladania ponúk je do 24. októbra. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia TTSK.
Ako uviedli, verejné aj súkromné subjekty majú priestor využiť nehnuteľnosti efektívnejšie, s možnosťou rozvoja podnikania, bývania či poľnohospodárstva. Predaj nevyužívaného majetku zároveň umožní kraju koncentrovať zdroje na rozvoj oblastí, ktoré sú pre jeho činnosť prioritné.
„Internát a športovisko v Hlohovci, ako aj bývalý areál cestárov v Senici sú v ponuke opakovane, tentoraz bez stanovenej minimálnej kúpnej ceny. Za cenu určenú znaleckým posudkom je prvýkrát ponúknutá dielňa a sklad v Dunajskej Strede, pozemky v Jelke a Košútoch, respektíve bývalé sklady a maštale v Ižope,“ priblížili.
Na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede je na predaj jednopodlažná stavba s dvojpodlažnou prístavbou a pozemkom s rozlohou 1263 štvorcových metrov (m2). „Objekt v minulosti slúžil ako vyučovacie stredisko, disponuje skladovými a zrekonštruovanými sociálnymi priestormi,“ uviedli z kraja. Minimálna kúpna cena je stanovená na 329.378,11 eura.
Stavebný pozemok v centre obce Jelka s rozlohou 642 m2 je situovaný priamo na Hlavnej ulici. „Lokalita je pokojná, so zástavbou rodinných domov a s kompletnou technickou infraštruktúrou. Podľa územnoplánovacej dokumentácie je určený na výstavbu rodinného domu, čím ponúka možnosť individuálneho bývania alebo menšej investície do rezidenčného projektu,“ ozrejmil TTSK. Minimálna kúpna cena je 49.735,74 eura.
Súbor rovinatých pozemkov v obci Košúty sa nachádza v zastavanom území, priamo pri brehu rieky Dudváh. „K dispozícii je napojenie na plyn, elektrinu, vodovod, kanalizáciu aj telekomunikačné siete. Vďaka polohe blízko občianskej vybavenosti sú vhodné na rôzne developerské či rezidenčné projekty,“ uviedli z kraja. Hodnota pozemkov je minimálne 250.044,66 eura.
V osade Ižop-Pusta, v extraviláne mesta Veľký Meder, ponúka kraj na predaj rozsiahly areál so stavbami a s pozemkami o rozlohe približne 48.000 m2. „Jednopodlažné stavby v minulosti slúžili ako sklady a maštale, pozemky boli využívané na poľnohospodársku produkciu. Lokalita je vhodná na pestovanie rastlín, chov zvierat, hospodárske činnosti, vybudovanie bio farmy alebo využitie pri skladovaní a údržbe poľnohospodárskej techniky,“ dodal kraj. Areál je na predaj za minimálne 551.475,30 eura.
Ako uviedli, verejné aj súkromné subjekty majú priestor využiť nehnuteľnosti efektívnejšie, s možnosťou rozvoja podnikania, bývania či poľnohospodárstva. Predaj nevyužívaného majetku zároveň umožní kraju koncentrovať zdroje na rozvoj oblastí, ktoré sú pre jeho činnosť prioritné.
„Internát a športovisko v Hlohovci, ako aj bývalý areál cestárov v Senici sú v ponuke opakovane, tentoraz bez stanovenej minimálnej kúpnej ceny. Za cenu určenú znaleckým posudkom je prvýkrát ponúknutá dielňa a sklad v Dunajskej Strede, pozemky v Jelke a Košútoch, respektíve bývalé sklady a maštale v Ižope,“ priblížili.
Na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede je na predaj jednopodlažná stavba s dvojpodlažnou prístavbou a pozemkom s rozlohou 1263 štvorcových metrov (m2). „Objekt v minulosti slúžil ako vyučovacie stredisko, disponuje skladovými a zrekonštruovanými sociálnymi priestormi,“ uviedli z kraja. Minimálna kúpna cena je stanovená na 329.378,11 eura.
Stavebný pozemok v centre obce Jelka s rozlohou 642 m2 je situovaný priamo na Hlavnej ulici. „Lokalita je pokojná, so zástavbou rodinných domov a s kompletnou technickou infraštruktúrou. Podľa územnoplánovacej dokumentácie je určený na výstavbu rodinného domu, čím ponúka možnosť individuálneho bývania alebo menšej investície do rezidenčného projektu,“ ozrejmil TTSK. Minimálna kúpna cena je 49.735,74 eura.
Súbor rovinatých pozemkov v obci Košúty sa nachádza v zastavanom území, priamo pri brehu rieky Dudváh. „K dispozícii je napojenie na plyn, elektrinu, vodovod, kanalizáciu aj telekomunikačné siete. Vďaka polohe blízko občianskej vybavenosti sú vhodné na rôzne developerské či rezidenčné projekty,“ uviedli z kraja. Hodnota pozemkov je minimálne 250.044,66 eura.
V osade Ižop-Pusta, v extraviláne mesta Veľký Meder, ponúka kraj na predaj rozsiahly areál so stavbami a s pozemkami o rozlohe približne 48.000 m2. „Jednopodlažné stavby v minulosti slúžili ako sklady a maštale, pozemky boli využívané na poľnohospodársku produkciu. Lokalita je vhodná na pestovanie rastlín, chov zvierat, hospodárske činnosti, vybudovanie bio farmy alebo využitie pri skladovaní a údržbe poľnohospodárskej techniky,“ dodal kraj. Areál je na predaj za minimálne 551.475,30 eura.