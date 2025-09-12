< sekcia Regióny
Trnavský kraj rastie v cestovnom ruchu, pomohli splavy a cyklisti
Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že cieľom je, aby návštevníci mali dôvod sa do regiónu opakovane vracať.
Autor TASR
Trnava 12. septembra (TASR) - Aktuálne štatistiky ukazujú, že cestovný ruch v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) rastie. Prispievajú k tomu tisícky splavov či stovky cyklistov denne a novinka v podobe elektrobicyklov. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem Anna Molnárová.
Ako uviedla, v júni sa v hoteloch a penziónoch ubytovalo 44.523 hostí, čo predstavuje medziročný nárast o 4,5 percenta. „Podobne ako na celom Slovensku, aj v regióne Trnavy pribúda najmä domácich návštevníkov, zatiaľ čo zahraničná klientela mierne poklesla,“ priblížila.
V priebehu prvého polroka 2025 prišlo do ubytovacích zariadení v Trnavskom kraji 187.114 domácich a zahraničných hostí, ktorí spolu vytvorili 615.997 prenocovaní. Počet domácich návštevníkov medziročne vzrástol o 11 percent, počet prenocovaní o 8,5 percenta.
Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že cieľom je, aby návštevníci mali dôvod sa do regiónu opakovane vracať. „Na domácom trhu dlhodobo budujeme značku Trnavský kraj zážitkov prostredníctvom netradičných splavov, zážitkových prehliadok s divadelným prvkom, odborných exkurzií či tematických prechádzok v prírode,“ skonštatoval.
OOCR Matúšova zem taktiež hlási úspešnú sezónu. Podľa údajov z požičovní lodí sa v regióne uskutočnilo už viac ako 20.000 splavovaní. Aj dáta z cyklosčítača pri vodnom mlyne v Tomášikove ukazujú, že počas jedného dňa tadiaľ prejde vyše 400 cyklistov, pričom najviac návštev pripadá na víkendové nedele.
Rastúcu krivku potvrdzujú aj ďalšie údaje. Napríklad neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante navštívi za polrok viac ako 3000 návštevníkov. „Od marca do konca júna evidujeme zvýšený počet školských návštev - tematické výstavy, sprievodcovské prehliadky. Tento rok sa napríklad uskutočnil Esterházyho týždeň,“ doplnila. Prichádzajú návštevníci zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska.
Čo sa týka kúpalísk v regióne, tie zaznamenali pokles návštevnosti premenlivým počasím, no reštaurácie zase hodnotia letnú sezónu veľmi pozitívne. Lákadlom je aj Farmársky trh v Tomášikove, ktorý navštívi každoročne viac ako 42.000 návštevníkov, organizovaný je ako súčasť série podujatí počas všetkých štyroch ročných období.
