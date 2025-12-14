< sekcia Regióny
Trnavský kraj reagoval na zmenu grafikonu dopravy prispôsobením liniek
Krajská samospráva pripravila tri zmeny v regionálnej autobusovej doprave.
Autor TASR
Trnava 14. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zareagoval na zmenu grafikonu vlakovej dopravy prispôsobením liniek regionálnej autobusovej dopravy. Opatrenia sú prijaté tak, aby bola zabezpečená nadväznosť spojov, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič. Kraj zároveň zaviedol novinky, ktoré zlepšia obslužnosť územia s presahom do Bratislavského aj Trenčianskeho kraja.
Krajská samospráva pripravila tri zmeny v regionálnej autobusovej doprave. Prvou je skombinovanie regionálnej autobusovej dopravy, ktorú pre kraj zabezpečuje dopravca SKAND Skalica, a mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Obyvatelia Záhoria budú môcť vďaka nemu cestovať na jeden lístok až do Trnavy.
Druhou zmenou je, že TTSK preberá do pôsobnosti časť spojov, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj prestal financovať. „Vďaka tomu zostáva možná mobilita obyvateľov v prirodzenom regióne kopaníc,“ skonštatoval Viskupič. Zachovaná zostane linka Senica - Podbranč - Myjava. Trnavský kraj zároveň predĺžil linku Bratislava - Trnava - Jablonica, takže obyvatelia Myjavy neprídu o autobusový spoj do Bratislavy.
Novinkou je aj zavedenie troch nových ranných spojov medzi Šamorínom a Bratislavou, ktoré bude pre TTSK zabezpečovať dopravca SAD Dunajská Streda. Ako spresnil Peter Kováčik z odboru komunikácie TTSK, jedna z nich je zrýchlená, využíva rýchlostnú cestu R7. Cestujúci sa tak dostanú do hlavného mesta rýchlejšie a pohodlnejšie, keďže doposiaľ bývali autobusy preplnené.
