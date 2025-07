Trnavský kraj realizuje viacero projektov

Trnava 21. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) realizuje viacero projektových zámerov aj vďaka finančným prostriedkom z plánu obnovy. Konkrétne ide o montáž cyklomosta ponad diaľnicu D1 pri Zavare, psycho-sociálne centrum v Trnave, bezbariérové úpravy stredných škôl aj bezbariérové domy podporovaného bývania v Medveďove. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.



„Na rozvojové investície sa snažíme využívať čo najviac európskych zdrojov. Rýchlo sme zareagovali na možnosť čerpania peňazí z plánu obnovy. Výhodou je, že tieto projekty sú plne financované, teda napätý rozpočet kraja nezaťažujú ani mierou spolufinancovania,“ uviedla riaditeľka odboru projektov Úradu TTSK Katarína Pavlíčková.



V Trnave od začiatku roka funguje psycho-sociálne centrum, ktoré je súčasťou zdravotníckeho zariadenia Zdravá župa. Kraj do tohto pilotného projektu investoval takmer 1,8 milióna eur, pričom financovanie bolo zabezpečené aj prostredníctvom plánu obnovy.



V Medveďove už stoja moderné zariadenia podporovaného bývania určené pre klientov sociálnych služieb. Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce v exteriéri aj interiéri. Pokračovať sa bude zariaďovaním objektov, ktoré by mali začať prijímať klientov na jar budúceho roka. Nákup pozemkov, výstavba a zariadenie nových piatich bytových jednotiek pre 24 klientov je financované z európskych zdrojov v celkovej sume viac ako 2,6 milióna eur.



„Uspeli sme aj so žiadosťami o celkovo dva milióny eur na debarierizáciu 17 väčších stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktoré spĺňajú podmienku výzvy, a to počet študentov nad 275,“ doplnila Pavlíčková. Ďalším projektom je cyklomost ponad diaľnicu D1 medzi trnavskou automobilkou a obcou Zavar. Celková investícia do projektu predstavuje 1,9 milióna eur.