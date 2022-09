Trnavský kraj rekonštruuje most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce

Dubovce 14. septembra (TASR) – Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce v okrese Skalica prechádza v súčasnosti rekonštrukciou a mal by byť dokončený v októbri. Pre TASR to potvrdila Natália Petkáčová z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Ako doplnila, momentálne sú vybetónované opory a uložené nosníky. "Aktuálne sa dební a vystužuje spriahajúca doska a práce prebiehajú na hornej nosnej konštrukcii. Celková dĺžka mosta je 15,1 metra. Predpokladané ukončenie prác je plánované na október," uviedla pre TASR Petkáčová.



Rekonštrukciu realizuje spoločnosť OAT, ktorá zákazku získala vo verejnom obstarávaní, ktoré realizovala Správa a údržba ciest TTSK. Vysúťažená cena bola vo výške 759.860,21 eura s DPH.



Pre rekonštrukciu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1122 v úseku Popudinské Močidľany – Dubovce v km 7,630 – 8,022. Premávka je usmernená prenosnými dopravnými značkami. V smere Radošovce – Holíč do obce Dubovce je obchádzka vedená po ceste I/51 cez obec Popudinské Močidľany.