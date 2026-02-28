< sekcia Regióny
Trnavský kraj rokoval s Tarabom o výstavbe veterných elektrární
Predstavitelia samospráv vlani v novembri vyhlásili, že žiadajú stiahnuť zámer Pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie - Západ z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Autor TASR
Trnava 28. februára (TASR) - Vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) absolvovalo vo februári rokovanie s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS) o plánovanej výstavbe veterných elektrární v okolí Hlohovca a Nitry. Envirorezort TASR uviedol, že výstavba veterných parkov nemá Tarabovu podporu. Podpredseda TTSK Patrik Voltmann v príspevku na sociálnej sieti napísal, že v tomto má krajská samospráva s ministrom zhodný postoj.
„Ministerstvo hospodárstva nestíha termín 30. júna, dokedy má byť proces EIA uzavretý. A aj keby sa to náhodou podarilo, podľa vyjadrenia ministra by stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR bolo negatívne,“ tvrdí Voltmann. Taraba zároveň podľa jeho slov jasne deklaroval, že bez súhlasu miest a obcí sa žiadne projekty veterných elektrární na Slovensku realizovať nebudú.
„Nie MŽP SR, ale investor je na ťahu, aby proces EIA mohol pokračovať. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) musí predložiť správu o hodnotení, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti, až následne zbehne celý proces EIA a ministerstvo ho ukončí vydaním záverečného stanoviska, ktoré v tejto chvíli nie je možné predikovať,“ uviedol pre TASR envirorezort.
Predseda TTSK Jozef Viskupič by sa mal podľa ministerstva rozhodnúť a verejne deklarovať, „či je proti výstavbe veterných parkov, alebo za ich výstavbu. MŽP bude totiž vyžadovať v procese stanoviská dotknutých samospráv.“
Predstavitelia samospráv vlani v novembri vyhlásili, že žiadajú stiahnuť zámer Pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie - Západ z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Kompetentných vyzvali na diskusiu. Viskupič vtedy zdôraznil, že prípadnú výstavbu veterných parkov nesmie vláda samosprávam nanútiť. Poukázal aj na to, že proces je naviazaný na zdroje z plánu obnovy.
„Nikto z nás nehovorí, že odmietame na území Slovenska veternú energiu. Čo však odmietame, je arogancia, arogantný prístup a diktát zvrchu, kde, akým spôsobom, aké veľké a v akom území sa majú tieto investície realizovať,“ povedal Viskupič. Proces realizácie a stanovovania jednotlivých akceleračných zón alebo investícií sa podľa neho nedeje na základe jasnej metodiky.
Dokument predložený vlani v októbri pološtátnou spoločnosťou JESS do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. Podobný zámer je predložený aj pre územie okresu Michalovce. Dotknuté mestá a obce podpísali vlani aj spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární.
Spoločnosť JESS už skôr TASR ozrejmila, že je subjektom povereným vypracovaním metodiky pre rozvoj veternej energetiky na Slovensku a prípravou dvoch pilotných akceleračných zón na základe uznesenia vlády z roku 2023, poverenia ministerstva hospodárstva a v súlade s úlohami v rámci plánu obnovy. Deklarovala, že postupuje v súlade s vykonávaním daných úloh len v rámci stanovených kompetencií, zabezpečuje odborné a analytické podklady, proces EIA a komunikáciu s obcami súvisiacu s daným procesom. Zdôraznila, že nie je investorom ani budúcim prevádzkovateľom veterných elektrární.
„Ministerstvo hospodárstva nestíha termín 30. júna, dokedy má byť proces EIA uzavretý. A aj keby sa to náhodou podarilo, podľa vyjadrenia ministra by stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR bolo negatívne,“ tvrdí Voltmann. Taraba zároveň podľa jeho slov jasne deklaroval, že bez súhlasu miest a obcí sa žiadne projekty veterných elektrární na Slovensku realizovať nebudú.
„Nie MŽP SR, ale investor je na ťahu, aby proces EIA mohol pokračovať. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) musí predložiť správu o hodnotení, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti, až následne zbehne celý proces EIA a ministerstvo ho ukončí vydaním záverečného stanoviska, ktoré v tejto chvíli nie je možné predikovať,“ uviedol pre TASR envirorezort.
Predseda TTSK Jozef Viskupič by sa mal podľa ministerstva rozhodnúť a verejne deklarovať, „či je proti výstavbe veterných parkov, alebo za ich výstavbu. MŽP bude totiž vyžadovať v procese stanoviská dotknutých samospráv.“
Predstavitelia samospráv vlani v novembri vyhlásili, že žiadajú stiahnuť zámer Pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie - Západ z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Kompetentných vyzvali na diskusiu. Viskupič vtedy zdôraznil, že prípadnú výstavbu veterných parkov nesmie vláda samosprávam nanútiť. Poukázal aj na to, že proces je naviazaný na zdroje z plánu obnovy.
„Nikto z nás nehovorí, že odmietame na území Slovenska veternú energiu. Čo však odmietame, je arogancia, arogantný prístup a diktát zvrchu, kde, akým spôsobom, aké veľké a v akom území sa majú tieto investície realizovať,“ povedal Viskupič. Proces realizácie a stanovovania jednotlivých akceleračných zón alebo investícií sa podľa neho nedeje na základe jasnej metodiky.
Dokument predložený vlani v októbri pološtátnou spoločnosťou JESS do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. Podobný zámer je predložený aj pre územie okresu Michalovce. Dotknuté mestá a obce podpísali vlani aj spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární.
Spoločnosť JESS už skôr TASR ozrejmila, že je subjektom povereným vypracovaním metodiky pre rozvoj veternej energetiky na Slovensku a prípravou dvoch pilotných akceleračných zón na základe uznesenia vlády z roku 2023, poverenia ministerstva hospodárstva a v súlade s úlohami v rámci plánu obnovy. Deklarovala, že postupuje v súlade s vykonávaním daných úloh len v rámci stanovených kompetencií, zabezpečuje odborné a analytické podklady, proces EIA a komunikáciu s obcami súvisiacu s daným procesom. Zdôraznila, že nie je investorom ani budúcim prevádzkovateľom veterných elektrární.