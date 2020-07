Trnavský kraj rokuje s ministrom o riešení dopravy v Hlohovci

Trnava 1. júla (TASR) – Komplexné riešenie dopravnej situácie v Hlohovci i nastavenie udržateľného systému riešenia financovania správy, údržby a výstavby cestnej infraštruktúry boli témami stretnutia ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala (nominant Sme rodina) s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom. Na utorkovom (30. 6.) rokovaní za účasti primátora Hlohovca Miroslava Kollára sa zhodli na potrebe výstavby obchvatu mesta, ktorého súčasťou bude aj nový most cez Váh. Ide však o finančne mimoriadne náročný projekt, ktorý mesto ani TTSK nezvládnu financovať len z vlastných rozpočtov. Informoval o tom Viskupič.



"TTSK má v správe jediný cestný most v Hlohovci. Jeho diagnostika ukázala, že je v havarijnom technickom stave. Už minulý rok sme preto boli nútení vylúčiť z neho nákladnú dopravu a pripravujeme jeho rekonštrukciu. Z hľadiska komplexného riešenia dopravy v meste je však najvhodnejšou alternatívou výstavba nového obchvatu. Práve o spolufinancovaní takejto obrovskej investície sme rokovali s ministrom dopravy. Nateraz môžem konštatovať, že štát sa nezbavuje zodpovednosti, čo považujem za pozitívnu správu," uviedol Viskupič.



Dohodli sa na vypracovaní nástroja na rýchle a efektívne financovanie takýchto náročných stavieb, v ktorom by mali byť prepojené zdroje Európskej únie, štátu, krajov a miest. "Jeho pilotným projektom sa stane riešenie dopravnej situácie v Hlohovci, ktoré je našou – a už aj štátnou – prioritou v TTSK, preto pokračujeme v trasovaní a projektovaní," dodal Viskupič.



Intenzita dopravy na súčasnom moste v Hlohovci sa pred vylúčením nákladnej dopravy pohybovala v čase medzi 7. a 18. hodinou od 1400 až po 1900 vozidiel za hodinu. K úplnému vylúčeniu nákladnej dopravy z mosta došlo, aby sa predišlo jeho ďalšiemu poškodzovaniu, ako aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. TTSK most plánuje nielen zrekonštruovať, ale pri projektovaní sa rozhodol rozšíriť mostné teleso o nové chodníky pre chodcov a cyklistov na oboch stranách vozovky. Plánuje na to použiť aj prostriedky z eurofondov.



Prioritou pri udržateľnom systéme riešenia financovania správy, údržby, ale aj výstavby cestnej infraštruktúry by mala byť výstavba obchvatov malých obcí a miest. V prípade TTSK ide o obchvaty Jablonice a Senice. Spomedzi ďalších prioritných investícií, ktoré by mal štát financovať, Viskupič spomenul rekonštrukciu úsekov ciest medzi Holíčom a Senicou a medzi Medveďovom a Galantou.