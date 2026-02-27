< sekcia Regióny
Trnavský kraj rozdelí 800.000 eur, podporu môžu dostať aj útulky
Minimálna suma na jeden projekt je 3000 eur. Žiadosti je možné zasielať elektronicky do 20. marca. Kompletné podmienky výzvy a informácie k podávaniu žiadostí sú dostupné na webovej stránke TTSK.
Autor TASR
Trnava 27. februára 2026 (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o granty z Fondu na rozvoj kraja v celkovej výške 800.000 eur. O podporu sa môžu uchádzať obce, mestá, neziskové organizácie aj podnikatelia. Po novom teda napríklad aj útulky pre zvieratá. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Minimálna suma na jeden projekt je 3000 eur. Žiadosti je možné zasielať elektronicky do 20. marca. Kompletné podmienky výzvy a informácie k podávaniu žiadostí sú dostupné na webovej stránke TTSK. Projekty musia byť zrealizované do 18. novembra a žiadatelia sa na ich financovaní musia podieľať minimálne piatimi percentami z výšky poskytnutého grantu.
Okrem tradičných oblastí, ako sú rozvoj dopravnej, kultúrnej a sociálnej infraštruktúry, ochrana životného prostredia či revitalizácia verejných priestranstiev, obsahuje tohtoročná výzva aj novinku - podporu zlepšenia priestorov v útulkoch pre zvieratá.
V predchádzajúcich rokoch kraj podporil z fondu napríklad záchranné práce na hrade Dobrá Voda sumou 20.000 eur, jubilejný 20. ročník festivalu Cinematik sumou 10.000 eur či kúpu ekologickej trénerskej lode pre Veslársky klub Šintava sumou 8000 eur.
