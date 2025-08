Trnavský kraj rozdelí dotáciu vo výške 450.000 eur medzi 27 iniciatív

Trnava 1. augusta (TASR) - Z Fondu na rozvoj Trnavského kraja v tomto roku získa dotácie v celkovej hodnote 450.000 eur 27 iniciatív. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhodnotil júnovú výzvu na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov, ktoré majú nadregionálny, celoslovenský či cezhraničný význam a zároveň predstavujú rozvojový impulz pre kraj a jeho obyvateľov. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia TTSK.



Odborná komisia hodnotila 53 projektov, minimálna výška grantu bola stanovená na 7000 eur. „Fond na rozvoj Trnavského kraja nám umožňuje investovať do kvalitných projektov s nadregionálnym významom, ktoré posilňujú identitu územia, podporujú komunitný život a prinášajú konkrétne zlepšenia,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Medzi úspešnými žiadateľmi je napríklad občianske združenie Krupanstvo, ktoré získa 10.000 eur. Cieľom projektu je kúpa a osadenie tradičného dreveného mlyna do obecného mlyna, ktorý obec vlastní, so zámerom vytvoriť v ňom kultúrne centrum. Gbelské ochotnícke divadlo Gbelík získa dotáciu vo výške 10.000 eur na obnovu hlavnej sály. Vznikne tak priestor na rôzne aktivity.



Uspel aj veslársky klub Šintava, od kraja získa 8000 eur. Ide o projekt Zelenší pohyb, ten zahŕňa kúpu trénerskej lode s elektrickým pohonom napájaným zo solárnych panelov. Loď bude slúžiť najmä na tréningy mládeže, ale aj pri environmentálnych a záchranných akciách na Váhu. Kraj podporí sumou 10.000 eur i jubilejný 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik, ktorý sa uskutoční 10. až 15. septembra v Piešťanoch. Celý zoznam podporených projektov možno nájsť na webe TTSK.



Oprávnenými žiadateľmi boli občianske združenia, neziskové organizácie, miestne akčné skupiny, mikroregióny a iné organizácie pôsobiace na území kraja. Cieľom výzvy bolo podporiť verejnoprospešné projekty. Program je zameraný na rozvoj verejnoprospešných služieb, podporu mládeže, environmentálne aktivity, obnovu a budovanie verejnej infraštruktúry, revitalizáciu verejných priestranstiev či zachovanie kultúrneho dedičstva.