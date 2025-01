Trnavský kraj rozdelí v rámci rozpočtu 150.000 eur medzi 41 projektov

Trnava 15. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozdelí v rámci šiesteho ročníka participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj 150.000 eur medzi 41 úspešných projektov. Krajská samospráva o tom informovala na webovej stránke participatívneho rozpočtu.



Oproti predchádzajúcim ročníkom sa zvýšil celkový finančný balík o sumu 50.000 eur. Výška podpory jedného projektu je maximálne 4000 eur. Participatívny rozpočet je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu a realizáciu občianskych a komunitných projektov.



V okresoch Trnava, Dunajská Streda a Galanta získalo podporu po osem projektov. V Senickom okrese bude podporených šesť projektov, v okrese Skalica a Piešťany po štyri a v okrese Hlohovec získali podporu tri projekty.



Do aktuálneho ročníka participatívneho rozpočtu sa zapojilo 68 projektov, podmienky účasti splnilo 58 z nich. Predkladať projekty bolo možné do 4. októbra 2024.



Rozhodovanie o prerozdelení finančných prostriedkov a uskutočnilo v troch fázach. Projekty hodnotilo tzv. deliberatívne fórum, ktoré má váhu rozhodovania 40 percent a predkladatelia navzájom, pričom ich váha hodnotenia je stanovená na 20 percent.



Váha rozhodovania v online hlasovaní je 40 percent. Hlasovanie verejnosti sa uskutočnilo od 16. decembra 2024 do 12. januára 2025. Verejnosť odovzdala spolu 36.393 hlasov. Najúspešnejší projekt získal 1383 hlasov.