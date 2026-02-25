< sekcia Regióny
Trnavský kraj rozhodol o nájme častí majetku Letiska Piešťany
Počíta sa s vybudovaním záchytného parkoviska pre približne 200 automobilov a autobusov v okrajovej časti Piešťan.
Autor TASR
Trnava 25. februára (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v stredu schválilo nájom častí nehnuteľností vo vlastníctve Letiska Piešťany. Ide o pozemky, na ktorých kraj plánuje realizovať projekt Integrované parkovisko Piešťany, určený na podporu udržateľnej mobility a zlepšenie dopravnej situácie v meste.
Počíta sa s vybudovaním záchytného parkoviska pre približne 200 automobilov a autobusov v okrajovej časti Piešťan. Podľa materiálu predloženého na rokovanie pôjde o parcely s rozlohou takmer 55.000 štvorcových metrov. Medzi prenajaté pozemky patria nielen ostatné plochy, ale aj zastavané plochy a nádvorie.
Nájom bude trvať od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do 20 rokov od ukončenia realizácie projektu, pričom cena nájmu je stanovená na jedno euro ročne počas celého obdobia trvania nájmu. Predseda TTSK bol splnomocnený vykonať všetky právne úkony nevyhnutné na realizáciu uznesenia.
Podľa dôvodovej správy kraj reaguje na výzvu Ministerstva dopravy SR Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK, ktorá je súčasťou Programu Slovensko. Cieľom je podporiť udržateľnú mestskú mobilitu, odbremeniť centrum Piešťan od tranzitnej dopravy a zvýšiť využitie mestskej a verejnej hromadnej dopravy a cyklistickej dopravy.
Projekt je v súlade s územným plánom mesta a počíta sa s geometrickým plánom na presné určenie trvalého záberu pozemkov po dokončení stavby. „Vybudovanie integrovaného parkoviska prispeje k odľahčeniu centrálnej mestskej zóny a podporí bezpečné a ekologické presuny cestujúcich,“ uvádza sa v predložených materiáloch.
Materiál prešiel pred samotným hlasovaním bez pripomienok všetkými komisiami TTSK vrátane Komisie hospodárenia a nakladania s majetkom, Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu a Komisie pre pozemné komunikácie a dopravu. Rada TTSK materiál prerokovala 13. februára 2026. Projekt je považovaný za strategický pre rozvoj dopravy a mestského prostredia v Piešťanoch a je financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy ministerstva.
Počíta sa s vybudovaním záchytného parkoviska pre približne 200 automobilov a autobusov v okrajovej časti Piešťan. Podľa materiálu predloženého na rokovanie pôjde o parcely s rozlohou takmer 55.000 štvorcových metrov. Medzi prenajaté pozemky patria nielen ostatné plochy, ale aj zastavané plochy a nádvorie.
Nájom bude trvať od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do 20 rokov od ukončenia realizácie projektu, pričom cena nájmu je stanovená na jedno euro ročne počas celého obdobia trvania nájmu. Predseda TTSK bol splnomocnený vykonať všetky právne úkony nevyhnutné na realizáciu uznesenia.
Podľa dôvodovej správy kraj reaguje na výzvu Ministerstva dopravy SR Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK, ktorá je súčasťou Programu Slovensko. Cieľom je podporiť udržateľnú mestskú mobilitu, odbremeniť centrum Piešťan od tranzitnej dopravy a zvýšiť využitie mestskej a verejnej hromadnej dopravy a cyklistickej dopravy.
Projekt je v súlade s územným plánom mesta a počíta sa s geometrickým plánom na presné určenie trvalého záberu pozemkov po dokončení stavby. „Vybudovanie integrovaného parkoviska prispeje k odľahčeniu centrálnej mestskej zóny a podporí bezpečné a ekologické presuny cestujúcich,“ uvádza sa v predložených materiáloch.
Materiál prešiel pred samotným hlasovaním bez pripomienok všetkými komisiami TTSK vrátane Komisie hospodárenia a nakladania s majetkom, Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu a Komisie pre pozemné komunikácie a dopravu. Rada TTSK materiál prerokovala 13. februára 2026. Projekt je považovaný za strategický pre rozvoj dopravy a mestského prostredia v Piešťanoch a je financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy ministerstva.