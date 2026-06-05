Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. jún 2026Meniny má Laura
< sekcia Regióny

Trnavský kraj rozvíja spoluprácu s českým Krajom Vysočina

.
Na snímke budova Západoslovenského múzea v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Odborné diskusie odštartovali po oficiálnom prijatí v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Autor TASR
Trnava 5. júna (TASR) - Vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) privítalo delegáciu z českého Kraja Vysočina vedenú hajtmanom Martinom Kuklom, čím nadviazalo na minuloročné stretnutie v Jihlave. Cieľom odborných diskusií bolo dať jasné kontúry obojstrannému záujmu o spoluprácu v školstve, kultúre, sociálnej starostlivosti, ako aj v oblasti spoločnej turistickej propagácie oboch území. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

„Tentoraz sme otvorili dvere pre hlbšie prepojenie divadiel, knižníc či galérií, no dôraz sme kládli aj na nové trendy vo vzdelávaní a prepojenie študentov s praxou. Konkrétnou ponukou z českej strany je možnosť pre našich štyroch študentov zúčastniť sa v auguste na Letnej žurnalistickej škole v Havlíčkovom Brode,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Odborné diskusie odštartovali po oficiálnom prijatí v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Delegácia navštívila Kreatívne centrum Trnava či Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Ďalšou zastávkou bolo Talent centrum pomáhajúce žiakom základných škôl s výberom strednej školy. Záver programu patril Domovu sociálnych služieb v Zavare, ktorý roky spolupracuje s českým Domovom Jeřabina v Pelhřimove.

„Čelíme podobným výzvam, či už ide o motiváciu firiem v duálnom vzdelávaní, ekologické témy ako veterná energetika, alebo o modernizáciu kultúrnych stánkov. Možnosť vidieť tieto príklady naživo bola pre nás veľkým prínosom,“ zhodnotil hajtman Kukla. Obe delegácie podľa krajskej samosprávy potvrdili, že spoznávanie úspešných modelov z praxe v kľúčových odvetviach zostáva pre obidve strany dôležitým smerovaním aj do budúcnosti.
.

Neprehliadnite

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

KURIOZITA NA MS: Desiatky fanúšikov dostali omylom LÍSTKY ZADARMO

ÚNIK NEBEZPEČNEJ LÁTKY V MYJAVE: Treba pozatvárať všetky okná

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák