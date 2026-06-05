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Trnavský kraj rozvíja spoluprácu s českým Krajom Vysočina
Odborné diskusie odštartovali po oficiálnom prijatí v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Autor TASR
Trnava 5. júna (TASR) - Vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) privítalo delegáciu z českého Kraja Vysočina vedenú hajtmanom Martinom Kuklom, čím nadviazalo na minuloročné stretnutie v Jihlave. Cieľom odborných diskusií bolo dať jasné kontúry obojstrannému záujmu o spoluprácu v školstve, kultúre, sociálnej starostlivosti, ako aj v oblasti spoločnej turistickej propagácie oboch území. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Tentoraz sme otvorili dvere pre hlbšie prepojenie divadiel, knižníc či galérií, no dôraz sme kládli aj na nové trendy vo vzdelávaní a prepojenie študentov s praxou. Konkrétnou ponukou z českej strany je možnosť pre našich štyroch študentov zúčastniť sa v auguste na Letnej žurnalistickej škole v Havlíčkovom Brode,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Odborné diskusie odštartovali po oficiálnom prijatí v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Delegácia navštívila Kreatívne centrum Trnava či Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Ďalšou zastávkou bolo Talent centrum pomáhajúce žiakom základných škôl s výberom strednej školy. Záver programu patril Domovu sociálnych služieb v Zavare, ktorý roky spolupracuje s českým Domovom Jeřabina v Pelhřimove.
„Čelíme podobným výzvam, či už ide o motiváciu firiem v duálnom vzdelávaní, ekologické témy ako veterná energetika, alebo o modernizáciu kultúrnych stánkov. Možnosť vidieť tieto príklady naživo bola pre nás veľkým prínosom,“ zhodnotil hajtman Kukla. Obe delegácie podľa krajskej samosprávy potvrdili, že spoznávanie úspešných modelov z praxe v kľúčových odvetviach zostáva pre obidve strany dôležitým smerovaním aj do budúcnosti.
„Tentoraz sme otvorili dvere pre hlbšie prepojenie divadiel, knižníc či galérií, no dôraz sme kládli aj na nové trendy vo vzdelávaní a prepojenie študentov s praxou. Konkrétnou ponukou z českej strany je možnosť pre našich štyroch študentov zúčastniť sa v auguste na Letnej žurnalistickej škole v Havlíčkovom Brode,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Odborné diskusie odštartovali po oficiálnom prijatí v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Delegácia navštívila Kreatívne centrum Trnava či Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Ďalšou zastávkou bolo Talent centrum pomáhajúce žiakom základných škôl s výberom strednej školy. Záver programu patril Domovu sociálnych služieb v Zavare, ktorý roky spolupracuje s českým Domovom Jeřabina v Pelhřimove.
„Čelíme podobným výzvam, či už ide o motiváciu firiem v duálnom vzdelávaní, ekologické témy ako veterná energetika, alebo o modernizáciu kultúrnych stánkov. Možnosť vidieť tieto príklady naživo bola pre nás veľkým prínosom,“ zhodnotil hajtman Kukla. Obe delegácie podľa krajskej samosprávy potvrdili, že spoznávanie úspešných modelov z praxe v kľúčových odvetviach zostáva pre obidve strany dôležitým smerovaním aj do budúcnosti.