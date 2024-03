Trnavský kraj s IPčkom školí pedagógov v oblasti krízovej intervencie

Trnava 26. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal spolupracovať s občianskym združením IPčko. Cieľom spolupráce je pomáhať študentom a zamestnancom stredných škôl pri predchádzaní a následnom riešení problémov v krízových situáciách, povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Pedagogickí a odborní zamestnanci všetkých 44 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja absolvujú sériu školení z oblasti krízovej intervencie. Zamerané sú najmä na identifikáciu a špecifiká rizík, základné princípy, metódy a techniky krízovej intervencie. Súčasťou školení sú praktické príklady a ukážky.



Psychologička Dominika Ondačková Rajznerová na základe skúseností z liniek pomoci a krízových služieb IPčka potvrdila, že aktuálny stav duševného zdravia mladých ľudí nie je dobrý. "Najčastejšie s nami hovoria o osamelosti, myšlienkach na ukončenie života, sebapoškodzovaní, úzkosti, depresii, šikane, ale kontaktujú nás aj vtedy, keď sa ocitajú na hrane života a smrti. So žiadosťami o pomoc sa na nás obracajú aj pedagógovia a školskí psychológovia," skonštatovala.



TTSK v rámci bezpečnosti na každej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečila kontrolované vstupy prostredníctvom vrátnice alebo recepcie. Jej zámerom do budúcnosti je, aby kamerovým systémom s pripojením na bezpečnostné zložky disponovali všetky stredné školy v kraji. Tie sa plánujú zapojiť aj do avizovaného bezpečnostného auditu a výziev, ktoré v tomto roku pripravuje štát.



IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 poskytuje nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu ľuďom v krízových situáciách. Je súčasťou integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a členom International Association for Suicide Prevention.