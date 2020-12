Trnavský kraj sa bude v zime starať o 1900 kilometrov ciest

Trnava 9. decembra (TASR) – Operačný plán zimnej údržby Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 2020/2021, ktorý schválili krajskí poslanci na svojom stredajšom zasadnutí, počíta s nepretržitým dispečingom a starostlivosťou o približne 1900 kilometrov ciest dvoma stovkami zamestnancov a so 100 kusmi techniky. Popri asi 1600 kilometroch ciest 2. a 3. triedy sa Správa a údržba ciest (SÚC) TTSK na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest bude opäť starať aj o cesty 1. triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji.



Aj na nadchádzajúcu zimu má SÚC pripravené poradie dôležitosti udržiavania komunikácií. V regióne Trnavy sú medzi najdôležitejšími v údržbe cestné ťahy na elektráreň Bohunice, aj úsek Galanta-Hody, Trnava – Zavar - Šúrovce, Sereď – R1. V regióne Senice majú prednosť pri údržbe pred ostatnými úseky od hraníc s Českou republikou do Kútov, cesta Skalica - Holíč i obchvat Skalice a ďalšie. V dunajskostredskom regióne je to okrem iných úsek Báč - Medveďov, Šamorín - Zlaté Klasy-hranica okresu Galanta či príjazd na vodné dielo Gabčíkovo.



Ďalších 29 úsekov ciest na území TTSK je pre zimné obdobie zaradených do rebríčka nebezpečných lokalít. Ide spolu o zhruba 180 kilometrov komunikácií, napríklad o cesty z Trnavy do Dolného Dubového či z Hlohovca po hranicu okresu Topoľčany, nebezpečné pre klesania a stúpania, pri vodnom diele Gabčíkovo, kde sa rýchlo tvorí na ceste námraza, z Piešťan cez horský priechod Havran, kde je veľa zákrut, tiež viacero ciest na Záhorí, kde sú tiež prudké klesania či stúpania.



Bez chemického posypu musia zostať úseky, kde je to vylúčené. Sú to mnohé železničné priecestia, ale i Krajinský most v Piešťanoch nad riekou Váh, úsek Moravský sv. Ján - hranica s Českom, čo je záplavové územie rieky Morava, či prieťah Dunajským Klátovom, pretože je v chránenej krajinnej oblasti Žitný ostrov.