Trnavský kraj sa môže zapojiť do Rady partnerstva Záruky pre mladých

Trnava 9. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spolu s Krajskou inovačnou a rozvojovou agentúrou (KIRA) vytvorili možnosť pre záujemcov zapojiť sa do rady regionálneho partnerstva Záruky pre mladých. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť priestor pre spoluprácu medzi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu situácie mladých ľudí v regióne. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



"Zapojenie sa do rady je otvorené všetkým záujemcom, ktorí chcú byť súčasťou zmeny. Prihlášky je možné zasielať do 13. januára 2025," priblížili z TTSK. Rada sa bude v rámci svojej činnosti zaoberať tvorbou a realizáciou akčného plánu rozvoja mládeže. Zameriavať sa bude na vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie a riešenie výziev, ktorým mladá generácia aktuálne čelí.



Súčasťou jej aktivít bude aj vytváranie inovatívnych nástrojov na podporu podnikavosti a riešenie sociálnych problémov mladých. Zriadenie rady regionálneho partnerstva súvisí s realizáciou projektu Potreby mladých v Trnavskej župe.