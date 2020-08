Trnavský kraj sa predstavil doma aj v zahraničí ako dovolenkové miesto

Trnava 29. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa prostredníctvom kampane "Dovolenka v Trnavskom kraji" prezentoval doma aj v zahraničí. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Kampaň v online platformách, rádiách, printových a elektronických médiách predstavovala kraj ako vhodnú alternatívu k zahraničným dovolenkám.



"Snažíme sa prilákať do nášho kraja čo najviac návštevníkov. Na podporu cestovného ruchu napríklad uverejňujeme články v odborných periodikách, vydali sme magazín Leto v trnavskej župe, inzerujeme v maďarských a českých médiách. Predpokladáme, že rozpočet trnavskej krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) by v priebehu dvoch rokov mohol byť na úrovni 800.000 až milión eur," uviedol podpredseda TTSK a zároveň predseda KOCR Pavol Kalman.



Ako doplnil, vďaka vzniku KOCR sa kraj zameriava na systematickú podporu turizmu. "Financie dávame aj ďalším členom KOCR, kde, bohužiaľ, zatiaľ absentuje Záhorie. Koncom letnej sezóny sa naša práca nekončí. Kraj má čo ponúknuť počas celého roka a jej potenciál plánujeme využiť naplno. Preto sme sa pustili do propagácie a veríme, že prilákame nových návštevníkov," doplnil krajský podpredseda.