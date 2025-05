Trnavský kraj sa pripojil k Iniciatíve za dôstojnú menštruáciu

Trnava 20. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa pripojil k celoslovenskej Iniciatíve za dôstojnú menštruáciu, ktorej cieľom je systematicky riešiť problematiku menštruačnej chudoby na Slovensku. Oznámil to v utorok v priestoroch Gymnázia J. Hollého v Trnave predseda TTSK Jozef Viskupič. Ohlásil takisto spustenie pilotného projektu, vďaka ktorému budú od júna na všetkých krajských stredných školách (SŠ) dostupné zásobníky s bezplatnými hygienickými potrebami.



Ako uviedol, pre mnohé dievčatá na stredných školách môže byť menštruácia, okrem iného, aj finančným problémom. Oznámil spustenie pilotného projektu, do ktorého kraj plánuje zapojiť všetkých 44 SŠ v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. „Cieľ je jednoduchý. Zabezpečiť, aby menštruačné potreby boli dostupné dôstojne, diskrétne a bez akejkoľvek stigmy aj pre tie, ktoré si ich nemôžu dovoliť,“ vysvetlil.



Ide o akýsi štartovací balíček. „V škole by sa mala každá žiačka cítiť prijatá, mať rovnaké šance na vzdelanie bez ohľadu na to, či má vlastné hygienické potreby, alebo nie,“ povedal. Avizoval, že s touto iniciatívou bude pokračovať aj v ďalších inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem praktickej pomoci projekt zahŕňa aj osvetový a vzdelávací rozmer, ktorý má pomôcť znižovať stigmu okolo menštruácie.



Podľa Jany Žitňanskej, ktorá v rámci TTSK zastrešuje tému dôstojnej menštruácie, je dôležité myslieť aj na dievčatá a ženy, ktoré z dôvodu zdravotného či sociálneho znevýhodnenia nenavštevujú stredné školy. „Pracujeme na riešeniach, ktoré pomôžu aj im. A už čoskoro predstavíme prvé konkrétne kroky,“ uviedla.



Prínos už pocítili aj niektoré SŠ v kraji. Jednou z iniciátoriek zmeny je Vivien Vranková, študentka, ktorá v rámci participatívneho rozpočtu kraja rozbehla projekt bezplatných menštruačných potrieb na svojej škole. „Som fakt rada, že tento užitočný nápad inšpiroval Trnavský kraj a teraz bude pomáhať dievčatám na ďalších školách,“ skonštatovala.



Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu je otvorenou platformou. Spája odborníkov, samosprávy, školy, firmy aj mimovládne organizácie. Spoločne sa usilujú o to, aby sa menštruácia stala rešpektovanou, prirodzenou a dôstojnou súčasťou verejného aj školského života.