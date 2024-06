Trnavský kraj sa stal lídrom v počte prenocovaní turistov z Izraela

Trnava 3. júna (TASR) - Spustenie priameho leteckého spojenia Piešťan a Tel Avivu v máji minulého roka sa prejavilo nárastom počtu turistov z Izraela. Trnavský kraj sa stal v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska lídrom v počte prenocovaní izraelských turistov, vyplýva z údajov Štatistického úradu SR.



Návštevníci z Izraela strávili v Trnavskom kraji 32.580 nocí, čo znamená podiel 37 percent zo všetkých ich prenocovaní na Slovensku v minulom roku. V Trnavskom kraji strávili izraelskí turisti v priemere viac ako 10,4 noci, pričom slovenský priemer je 3,8 nocí.



"Vďaka spolupráci s izraelskými partnermi získal Trnavský kraj povesť dovolenkovej destinácie, ktorú teraz zúročujeme otvorením druhej sezóny priameho leteckého spojenia," skonštatoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Podľa slov riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáty Mikulovej počet prenocovaní v Trnavskom kraji významne stúpol práve v období prevádzky priameho leteckého spojenia. Napriek tomu, že linka musela byť na jeseň z dôvodu bezpečnostných opatrení prerušená, záujem Izraelčanov o slovenskú destináciu neutíchol. Počas druhej sezóny priameho leteckého spojenia budú turisti z Izraela prichádzať do kúpeľného mesta každú stredu popoludní.



Návštevnosť Trnavského kraja podľa údajov Štatistického úradu SR bola v prvom štvrťroku tohto roka najvyššia za uplynulých päť rokov. Medziročne stúpol aj počet zahraničných návštevníkov. V prvom štvrťroku 2024 prišlo do Trnavského kraja 30.237 turistov. Je to o necelých 1000 návštevníkov menej ako v rovnakom období roka 2019, ktorý bol z pohľadu cestovného ruchu rekordný.