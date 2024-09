Trnavský kraj sa zapojí do Európskeho týždňa mobility

Trnava 8. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa zapojí do Európskeho týždňa mobility v týždni od 16. do 22. septembra, ponúkne výhodnejšie cestovanie v regionálnej autobusovej doprave. TASR o tom informovali z TTSK.



Počas tohtoročnej kampane kraj ponúkne cestujúcim lístok so 65-percentnou zľavou. "Za tento lístok zaplatia 30 eur a ušetria 56 eur. Chceme motivovať obyvateľov, aby skúsili a následne aj vymenili auto za verejnú dopravu, pretože aj zmena dopravného správania obyvateľov môže priniesť kvalitný verejný priestor pre všetkých," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Témou Európskeho týždňa mobility je verejný priestor pre všetkých. TTSK participuje napríklad výstavbou cyklotrás, zabezpečením cyklostojanov a značenia, osvetovými aktivitami či novými autobusmi verejnej dopravy.



Kraj organizuje aj ďalšie pokračovanie Jarnej a Jesennej školy cyklodopravy na tému upokojovania dopravy v mestách pod záštitou Ministerstva vnútra SR. "Spoločne s ďalšími samosprávami v Trnavskom kraji sa vydáme na veľkú župnú cyklojazdu," povedala krajská cyklokoordinátorka Silvia Prokopová.



TTSK získal pre svoje aktivity v roku 2022 a 2023 prvé miesto spomedzi krajov v Cene Európskeho týždňa mobility.