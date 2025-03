Trnavský kraj sa zapojil súťaže Vráťme knihy do škôl

Trnava 3. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa zapojil do ďalšieho ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí a mladých ľudí o čítanie kníh a tvorivé písanie. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



"Povzbudzujem každého, aby sa ponoril do sveta kníh a objavil ich nekonečný potenciál pre rozvoj a inšpiráciu. Verím, že aj súťažou Vráťme knihy do škôl namotivujeme mladých ľudí čítať," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že kraj aj tento rok odmení troch vyžrebovaných v každej kategórii čítania kníh z Trnavského kraja.



Do súťaže sa môžu zapojiť materské, základné a stredné školy na celom Slovensku do 15. apríla. Stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky referát v rozsahu maximálne dve strany. Čitateľ v ňom má objasniť, prečo si vybral danú knihu a čo mu dielo prinieslo. Škôlkari nakreslia obrázok s pomocou učiteľa či rodiča. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok alebo oboje.



Súčasťou súťaže Vráťme knihy do škôl je aj kategória zameraná na autorské písanie poviedok. Gestorom je spolok autorov zo združenia Spisopriatelia. Poviedky sa vyhodnocujú každý mesiac, vždy na vopred vypísanú tému. Ocenená bude aj najaktívnejšia škola, ako aj Knižní anjeli, ktorí vedú deti a mládež k literatúre. Na túto cenu navrhujú žiaci knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie. Hlavným organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj spolu s ostatnými krajmi.