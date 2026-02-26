< sekcia Regióny
Trnavský kraj schválil cezhraničný projekt Kroj nepozná hranice
Autor TASR
Trnava 26. februára (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo vo štvrtok predloženie žiadosti o financovanie a realizáciu projektu Kroj nepozná hranice v rámci Fondu malých projektov programu Interreg v spolupráci s Českom. Cieľom je podporiť spoluprácu slovenských a českých zhotoviteľov krojov a krojových súčiastok a zachovanie tradičného krojového remesla.
Medzi hlavné aktivity projektu patrí mapovanie tvorcov krojov prostredníctvom online platformy a katalógu, organizovanie kurzov pre študentov so zameraním na tradičné techniky výroby krojov a tvorbu komunitných diel z recyklovaných materiálov, ako aj historicky prvé sieťovacie stretnutie krojárov a folklórnych súborov v Piešťanoch.
Projekt je naplánovaný na obdobie od 1. marca do 31. decembra s celkovým rozpočtom 31.740 eur, z toho 80 percent tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizácia projektu podľa TTSK prispeje k udržaniu regionálnej identity, cezhraničnej kultúrnej výmene a zvýšeniu záujmu mladých ľudí o tradičné remeslá.
Návrh predložili Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka z Rakovíc v partnerstve s viacerými organizáciami - Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou Trnavského kraja a českou obecne prospešnou spoločnosťou Ľudové tradície a remeslá.
