Trnavský kraj schválil cezhraničný projekt pre Hodonín a Senicu
Autor TASR
Trnava 27. februára (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo na stredajšom (25. 2.) zasadnutí predloženie žiadosti o financovanie a realizáciu malého projektu s názvom Od modelu k soše. Projekt bude realizovať Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici v partnerstve s Galériou výtvarného umenia v českom Hodoníne v rámci Fondu malých projektov programu Interreg.
„Je to malá miestna iniciatíva medzi Galériou výtvarných umení v Hodoníne a ZGJM v Senici. Cieľom projektu je prepojiť dve krajské galérie výtvarného umenia. Samotný program spočíva v tom, že na jar by sa malo uskutočniť sympózium odborníkov v oblasti histórie a teórie umenia,“ ozrejmil pre TASR riaditeľ ZGJM Roman Popelár.
Hlavným cieľom je posilniť kultúrnu spoluprácu a kvalitu verejného priestoru inštaláciou sôch, ako aj rozšíriť vzdelávacie a participatívne aktivity počas sympózia. Projekt má podporiť estetické vnímanie mestského prostredia, kultúrnu identitu regiónov a komunitný život, pričom sa zameriava najmä na obyvateľov miest Hodonín a Senica, výtvarných umelcov a širšiu verejnosť.
Program projektu zahŕňa aj návštevy ateliérov a výber sochárov, dvojdňovú konferenciu pre odbornú a verejnú diskusiu, slávnostnú vernisáž odhalenia diel, komentované prehliadky v oboch mestách, edukačný program pre deti a mládež a vytvorenie reprezentatívneho katalógu dokumentujúceho priebeh a výsledky projektu.
Napokon vyberú dvoch regionálnych umelcov z Čiech a dvoch zo Slovenska s tým, že súčasťou bude návšteva ich ateliéru. „Vybrané modely sa budú nejakým spôsobom spracovávať prostredníctvom 3D tlače v Brne v ateliéri Tomáša Metka. No a v závere, niekedy ku koncu leta, by malo prísť k slávnostnej prezentácii týchto modelov, pričom by mali byť osadené vo verejnom priestore jeden rok. Aj Hodonín aj Senica budú musieť vytypovať nejakú lokalitu, kde budú tieto diela osadené. Po skončení projektu budú následne darované autorom,“ doplnil.
Sympózium je podľa materiálov, ktoré boli predložené na zasadnutí zastupiteľstva TTSK, naplánované na 17. - 26. augusta, edukačný program bude prebiehať od 21. mája do 18. októbra. Celkový rozpočet projektu je 37.477,44 eura, z toho 29.981,95 eura poskytne Európsky fond regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie hlavného partnera je stanovené na 7495,49 eura, pričom TTSK nebude do projektu investovať ďalšie finančné prostriedky.
Materiál prerokovali všetky relevantné komisie TTSK bez pripomienok a následne schválila rada kraja. Zastupiteľstvo TTSK prijalo uznesenie, ktoré zároveň umožňuje galérii realizovať projekt v súlade s podmienkami poskytnutia podpory.
