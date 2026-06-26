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Trnavský kraj schválil investície: Aké projekty odsúhlasili?
Predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič uviedol, že kraj už pripravuje ďalšie projekty, aby nadviazal na úspešné čerpanie európskych zdrojov aj v nasledujúcich rokoch.
Autor TASR
Trnava 26. júna (TASR) - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na štvrtkovom (25. 6.) zasadnutí schválili ďalšie investície do rozvoja cyklistickej dopravy, obnovy ciest aj opatrenia na podporu ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Odsúhlasili tiež prípravu projektov pre nové programové obdobie Európskej únie (EÚ) po roku 2028. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Krajské zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov potrebných na výstavbu cyklotrasy Klčovany - Smolenice a pokračovanie cezhraničného projektu Danube Bike. V jeho rámci má vzniknúť viac ako päťkilometrový úsek cyklotrasy medzi Veľkými Úľanmi a Čiernou Vodou.
Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že kraj už pripravuje ďalšie projekty, aby nadviazal na úspešné čerpanie európskych zdrojov aj v nasledujúcich rokoch.
Pokračuje aj obnova ciest. Počas prebiehajúcej rekonštrukcie úseku medzi Lehnicami a Čečínskou Potôňou pripravuje TTSK pokračovanie prác na ďalších 2,5 kilometroch smerom na Dunajskú Stredu. Na projekt chce získať tri milióny eur z eurofondov. Poslanci zároveň schválili predĺženie nájomnej zmluvy mestu Trnava na 80 parkovacích miest v parkovacom dome pri poliklinike na Starohájskej ulici.
Zaoberali sa aj prípravou nového programového obdobia EÚ po roku 2028. Cieľom je pripraviť projekty, ktoré umožnia pokračovať v investíciách do dopravy, zdravotníctva, sociálnych služieb, školstva a kultúry.
Schválené zmeny v systéme krajských dotácií majú zároveň uľahčiť novým všeobecným lekárom a pediatrom otvorenie alebo prevzatie ambulancií, čím sa podľa kraja zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.
Krajské zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov potrebných na výstavbu cyklotrasy Klčovany - Smolenice a pokračovanie cezhraničného projektu Danube Bike. V jeho rámci má vzniknúť viac ako päťkilometrový úsek cyklotrasy medzi Veľkými Úľanmi a Čiernou Vodou.
Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že kraj už pripravuje ďalšie projekty, aby nadviazal na úspešné čerpanie európskych zdrojov aj v nasledujúcich rokoch.
Pokračuje aj obnova ciest. Počas prebiehajúcej rekonštrukcie úseku medzi Lehnicami a Čečínskou Potôňou pripravuje TTSK pokračovanie prác na ďalších 2,5 kilometroch smerom na Dunajskú Stredu. Na projekt chce získať tri milióny eur z eurofondov. Poslanci zároveň schválili predĺženie nájomnej zmluvy mestu Trnava na 80 parkovacích miest v parkovacom dome pri poliklinike na Starohájskej ulici.
Zaoberali sa aj prípravou nového programového obdobia EÚ po roku 2028. Cieľom je pripraviť projekty, ktoré umožnia pokračovať v investíciách do dopravy, zdravotníctva, sociálnych služieb, školstva a kultúry.
Schválené zmeny v systéme krajských dotácií majú zároveň uľahčiť novým všeobecným lekárom a pediatrom otvorenie alebo prevzatie ambulancií, čím sa podľa kraja zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.