Trnavský kraj schválil zapojenie dopravcov do projektu NICL
Projekt NICL bude pracovať s aktuálne platnými tarifami jednotlivých objednávateľov.
Autor TASR
Senica 13. mája (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo zapojenie regionálnych dopravcov v kraji do projektu Národného integrovaného cestovného lístka (NICL). Regionálni dopravcovia by mali začať od 5. júla predávať integrované cestovné lístky a akceptovať ich vo svojich vozidlách.
Projekt NICL bude pracovať s aktuálne platnými tarifami jednotlivých objednávateľov. Súčasťou projektu budú len základné tarifné skupiny cestujúcich. „Cena predávaných cestovných lístkov v projekte NICL bude vo výške cestovného plateného z dopravnej čipovej karty,“ ozrejmila krajská samospráva.
Pri projekte NICL bude možné zakúpiť len jednosmerné cestovné lístky. Systém predaja bude výhradne elektronickou formou, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie. „Zavedenie možnosti akceptovať NICL bude pre TTSK predstavovať určitý výpadok na tržbách z titulu jednopercentného poplatku štátnej pokladnici,“ dodal TTSK. Predpoklad výpadku na tržbách a vplyv na rozpočet TTSK predstavuje ročne, podľa predpokladov využitia NICL a finančných odhadov, len rádovo stovky eur.
Trnavské krajské zastupiteľstvo na výjazdovom rokovaní v Senici odsúhlasilo aj návrhy viacerých investícií do rozvojových aktivít v tomto okrese. Konkrétne ide o spoluúčasť v hodnote 100.000 eur na rekonštrukcii a úprave križovatky ciest druhej a tretej triedy, popri ktorej vedie aj cyklotrasa Senica-Kunov.
Krajskí poslanci odobrili aj spolufinancovanie zo strany TTSK vo výške 50.000 eur na modernizáciu priestorov Mestskej polikliniky v Senici. Tiež spoluúčasť na realizácii projektu Podporka-Nezábudka zameraného na starostlivosť o klientov s duševným ochorením.
