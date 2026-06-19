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Trnavský kraj si ako prvý prevzal medzinárodné ocenenie Angels Region
Ocenenie udeľuje medzinárodná iniciatíva Angels, ide o zdravotnícku intervenciu zameranú na zlepšenie šancí pacientov s CMP na prežitie a život bez postihnutia.
Autor TASR
Trnava 19. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v piatok popoludní v Kreatívnom centre Trnava si prevzal medzinárodné ocenenie Angels Region, ktoré získal ako prvý a zatiaľ jediný kraj na Slovensku. Ocenenie potvrdzuje vysokú úroveň starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) a spoluprácu samosprávy, nemocníc, záchranných zdravotných služieb, škôl a odborníkov pri prevencii, osvete a poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Kraj získal ocenenie za splnenie medzinárodných kritérií v oblasti osvety, kvality práce zdravotných záchranných služieb, dostupnosti špecializovanej nemocničnej starostlivosti a výsledkov liečby pacientov s cievnou mozgovou príhodou. „Pri mozgovej príhode je rozhodujúce reagovať rýchlo a správne. Preto je mimoriadne dôležité vzdelávať mladú generáciu aj širokú verejnosť, aby vedeli rozpoznať príznaky a privolať pomoc,“ uviedol pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič.
Významnú úlohu zohrala aj kampaň Fast Heroes, ktorá učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v krízových situáciách. Do programu sa v minulom roku zapojilo takmer 9000 detí z Trnavského kraja, čo bol najvyšší počet spomedzi všetkých krajov Slovenska.
Ambasádorka programu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová pripomenula, že medzinárodná iniciatíva združuje 45 krajín sveta. „V Trnavskom kraji sa podarilo za uplynulý rok vzdelávať o tejto téme takmer 9000 detí zo 409 zapojených škôl. Je to veľký úspech a zároveň významný moment pre celé Slovensko,“ uviedla pre TASR.
Vedúca odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová zdôraznila, že projekt prepája vzdelávanie od materských škôl až po stredné školy. „Ide o rozsiahly vzdelávací projekt, ktorý mladých ľudí učí rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, privolať pomoc a v konečnom dôsledku zachraňovať ľudské životy. Súčasťou boli školenia pedagógov, inštruktážne videá aj nácvik modelových situácií,“ priblížila pre TASR.
Počas slávnostného podujatia ocenili aj nemocnice a zdravotné záchranné služby pôsobiace v Trnavskom kraji, ktoré sa významnou mierou podieľali na získaní medzinárodného ocenenia.
Konzultant iniciatívy Angels pre Slovensko a Českú republiku Martin Liptaj pre TASR uviedol, že TTSK ako jediný kraj na Slovensku a prvý región na Slovensku splnil všetky kritériá v jednom roku súčasne a získal medzinárodný status Angels Region. „Je to výsledok výnimočnej spolupráce škôl, zdravotníkov, nemocníc, záchranných služieb aj vedenia kraja,“ skonštatoval.
Ocenenie udeľuje medzinárodná iniciatíva Angels, ide o zdravotnícku intervenciu zameranú na zlepšenie šancí pacientov s CMP na prežitie a život bez postihnutia. Ako uvádza iniciatíva na svojom webe, od roku 2016 bolo odhadom liečených 23,5 milióna pacientov vo viac ako 10.000 nemocniciach po celom svete.
Kraj získal ocenenie za splnenie medzinárodných kritérií v oblasti osvety, kvality práce zdravotných záchranných služieb, dostupnosti špecializovanej nemocničnej starostlivosti a výsledkov liečby pacientov s cievnou mozgovou príhodou. „Pri mozgovej príhode je rozhodujúce reagovať rýchlo a správne. Preto je mimoriadne dôležité vzdelávať mladú generáciu aj širokú verejnosť, aby vedeli rozpoznať príznaky a privolať pomoc,“ uviedol pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič.
Významnú úlohu zohrala aj kampaň Fast Heroes, ktorá učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v krízových situáciách. Do programu sa v minulom roku zapojilo takmer 9000 detí z Trnavského kraja, čo bol najvyšší počet spomedzi všetkých krajov Slovenska.
Ambasádorka programu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová pripomenula, že medzinárodná iniciatíva združuje 45 krajín sveta. „V Trnavskom kraji sa podarilo za uplynulý rok vzdelávať o tejto téme takmer 9000 detí zo 409 zapojených škôl. Je to veľký úspech a zároveň významný moment pre celé Slovensko,“ uviedla pre TASR.
Vedúca odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová zdôraznila, že projekt prepája vzdelávanie od materských škôl až po stredné školy. „Ide o rozsiahly vzdelávací projekt, ktorý mladých ľudí učí rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, privolať pomoc a v konečnom dôsledku zachraňovať ľudské životy. Súčasťou boli školenia pedagógov, inštruktážne videá aj nácvik modelových situácií,“ priblížila pre TASR.
Počas slávnostného podujatia ocenili aj nemocnice a zdravotné záchranné služby pôsobiace v Trnavskom kraji, ktoré sa významnou mierou podieľali na získaní medzinárodného ocenenia.
Konzultant iniciatívy Angels pre Slovensko a Českú republiku Martin Liptaj pre TASR uviedol, že TTSK ako jediný kraj na Slovensku a prvý región na Slovensku splnil všetky kritériá v jednom roku súčasne a získal medzinárodný status Angels Region. „Je to výsledok výnimočnej spolupráce škôl, zdravotníkov, nemocníc, záchranných služieb aj vedenia kraja,“ skonštatoval.
Ocenenie udeľuje medzinárodná iniciatíva Angels, ide o zdravotnícku intervenciu zameranú na zlepšenie šancí pacientov s CMP na prežitie a život bez postihnutia. Ako uvádza iniciatíva na svojom webe, od roku 2016 bolo odhadom liečených 23,5 milióna pacientov vo viac ako 10.000 nemocniciach po celom svete.