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Trnavský kraj si prevezme ocenenie za liečbu mozgovej príhody
TTSK prostredníctvom vzdelávacích aktivít na školách podporuje aj medzinárodnú kampaň Hrdinovia FAST.
Autor TASR
Trnava 19. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) si v piatok slávnostne prevezme prestížne medzinárodné ocenenie Angels Region. Ako prvý a jediný kraj na Slovensku získal toto ocenenie za vysokú úroveň starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou (CMP). Slávnostné odovzdanie ocenenia sa začne o 14.00 h v Kreatívnom centre Trnava. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Ocenenie získal kraj za splnenie medzinárodných kritérií v oblasti osvety, kvality práce zdravotných záchranných služieb, dostupnosti špecializovanej nemocničnej starostlivosti a výsledkov pri liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Súčasťou bude aj ocenenie nemocníc a zdravotných záchranných služieb pôsobiacich v Trnavskom kraji, ktoré sa významnou mierou pričinili o tento úspech.
TTSK prostredníctvom vzdelávacích aktivít na školách podporuje aj medzinárodnú kampaň Hrdinovia FAST, ktorá učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v krízových situáciách.
V minulom roku sa do programu zapojilo takmer 9000 detí z TTSK, čo bolo najviac spomedzi všetkých slovenských krajov. Súčasťou podujatia bude aj ocenenie nemocníc a poskytovateľov zdravotnej záchrannej služby pôsobiacich v kraji, ktorí sa významne podieľali na dosiahnutí tohto úspechu.
Ako uvádza TTSK, CMP patrí medzi najzávažnejšie ochorenia a na Slovensku každoročne postihuje približne 11.000 až 17.000 ľudí. Odborníci upozorňujú, že pri záchrane života a minimalizovaní zdravotných následkov zohráva rozhodujúcu úlohu rýchle rozpoznanie príznakov a okamžité privolanie zdravotnej pomoci.
Ocenenie Angels Region udeľuje medzinárodná iniciatíva Angels, ide o zdravotnícku intervenciu zameranú na zlepšenie šancí pacientov s CMP na prežitie a život bez postihnutia. Ako uvádza iniciatíva na svojom webe, od roku 2016 bolo odhadom liečených 23,5 milióna pacientov vo viac ako 10.000 nemocniciach po celom svete.
Ocenenie získal kraj za splnenie medzinárodných kritérií v oblasti osvety, kvality práce zdravotných záchranných služieb, dostupnosti špecializovanej nemocničnej starostlivosti a výsledkov pri liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Súčasťou bude aj ocenenie nemocníc a zdravotných záchranných služieb pôsobiacich v Trnavskom kraji, ktoré sa významnou mierou pričinili o tento úspech.
TTSK prostredníctvom vzdelávacích aktivít na školách podporuje aj medzinárodnú kampaň Hrdinovia FAST, ktorá učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v krízových situáciách.
V minulom roku sa do programu zapojilo takmer 9000 detí z TTSK, čo bolo najviac spomedzi všetkých slovenských krajov. Súčasťou podujatia bude aj ocenenie nemocníc a poskytovateľov zdravotnej záchrannej služby pôsobiacich v kraji, ktorí sa významne podieľali na dosiahnutí tohto úspechu.
Ako uvádza TTSK, CMP patrí medzi najzávažnejšie ochorenia a na Slovensku každoročne postihuje približne 11.000 až 17.000 ľudí. Odborníci upozorňujú, že pri záchrane života a minimalizovaní zdravotných následkov zohráva rozhodujúcu úlohu rýchle rozpoznanie príznakov a okamžité privolanie zdravotnej pomoci.
Ocenenie Angels Region udeľuje medzinárodná iniciatíva Angels, ide o zdravotnícku intervenciu zameranú na zlepšenie šancí pacientov s CMP na prežitie a život bez postihnutia. Ako uvádza iniciatíva na svojom webe, od roku 2016 bolo odhadom liečených 23,5 milióna pacientov vo viac ako 10.000 nemocniciach po celom svete.