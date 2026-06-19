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Trnavský kraj si prevezme ocenenie za liečbu mozgovej príhody

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

TTSK prostredníctvom vzdelávacích aktivít na školách podporuje aj medzinárodnú kampaň Hrdinovia FAST.

Autor TASR
Trnava 19. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) si v piatok slávnostne prevezme prestížne medzinárodné ocenenie Angels Region. Ako prvý a jediný kraj na Slovensku získal toto ocenenie za vysokú úroveň starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou (CMP). Slávnostné odovzdanie ocenenia sa začne o 14.00 h v Kreatívnom centre Trnava. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Ocenenie získal kraj za splnenie medzinárodných kritérií v oblasti osvety, kvality práce zdravotných záchranných služieb, dostupnosti špecializovanej nemocničnej starostlivosti a výsledkov pri liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Súčasťou bude aj ocenenie nemocníc a zdravotných záchranných služieb pôsobiacich v Trnavskom kraji, ktoré sa významnou mierou pričinili o tento úspech.

TTSK prostredníctvom vzdelávacích aktivít na školách podporuje aj medzinárodnú kampaň Hrdinovia FAST, ktorá učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v krízových situáciách.

V minulom roku sa do programu zapojilo takmer 9000 detí z TTSK, čo bolo najviac spomedzi všetkých slovenských krajov. Súčasťou podujatia bude aj ocenenie nemocníc a poskytovateľov zdravotnej záchrannej služby pôsobiacich v kraji, ktorí sa významne podieľali na dosiahnutí tohto úspechu.

Ako uvádza TTSK, CMP patrí medzi najzávažnejšie ochorenia a na Slovensku každoročne postihuje približne 11.000 až 17.000 ľudí. Odborníci upozorňujú, že pri záchrane života a minimalizovaní zdravotných následkov zohráva rozhodujúcu úlohu rýchle rozpoznanie príznakov a okamžité privolanie zdravotnej pomoci.

Ocenenie Angels Region udeľuje medzinárodná iniciatíva Angels, ide o zdravotnícku intervenciu zameranú na zlepšenie šancí pacientov s CMP na prežitie a život bez postihnutia. Ako uvádza iniciatíva na svojom webe, od roku 2016 bolo odhadom liečených 23,5 milióna pacientov vo viac ako 10.000 nemocniciach po celom svete.
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