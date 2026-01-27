< sekcia Regióny
Trnavský kraj si pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
Autor TASR
Trnava 27. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) si v utorok pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Ide o silnú pripomienku hrôz fašistického režimu a zároveň o výzvu na ochranu základných ľudských hodnôt, najmä v období nárastu extrémistických názorov a šírenia dezinformácií medzi mladými ľuďmi. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Mladí ľudia sú v ére sociálnych sietí priamo vystavení názorom, ktoré spochybňujú slobodu, demokraciu a ľudskú dôstojnosť. Práve preto považujeme za dôležité ponúkať stredoškolákom vzdelávacie aktivity, ktoré im zrozumiteľnou formou približujú zločiny nacizmu a pomáhajú im pochopiť, kam až môže viesť nenávisť a extrémizmus. Je na nás, aby sme chyby našich predkov nezopakovali,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Partnerom kraja v tejto oblasti je Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry. Múzeum vzniklo pred desiatimi rokmi v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktorý je neoddeliteľne spätý s tragédiou slovenských Židov počas druhej svetovej vojny.
Kraj s múzeom aktívne spolupracuje od školského roka 2019/2020. Pre krajské stredné školy pravidelne organizuje odborné exkurzie, vzdelávacie programy a diskusie, ktoré dopĺňajú vyučovanie dejepisu a občianskej náuky. Aktivity sú určené najmä študentom, ktorí si prostredníctvom osobnej skúsenosti a autentického prostredia dokážu lepšie uvedomiť dôsledky totalitných ideológií.
Riaditeľ múzea Martin Korčok si v roku 2021 prevzal Cenu slobody Antona Srholca, najvýznamnejšie ocenenie, ktoré kraj udeľuje. „Získal ho za dlhodobý a mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, upevňovaniu demokratických hodnôt a občiansku statočnosť. Pod jeho vedením múzeum systematicky prispieva k prevencii extrémizmu prostredníctvom vzdelávania a práce s historickými faktami,“ doplnili.
