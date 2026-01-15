< sekcia Regióny
Trnavský kraj spúšťa prihlasovanie do výziev pre zdravotníkov
Výzvy sú určené pre nových aj existujúcich poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
TASR
Trnava 15. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spúšťa vo štvrtok prihlasovanie do dotačných výziev pre zdravotníkov. Cieľom výziev je zlepšovanie dostupnosti a kvality ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Najmä v oblastiach, kde dlhodobo chýbajú lekári. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Na podporu všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyčlenených 130.000 eur, rovnaká suma je určená aj na podporu špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. „Finančné prostriedky môžu lekári využiť napríklad na založenie a vybavenie novej ambulancie, rekonštrukciu alebo rozšírenie existujúcich priestorov, nákup moderného materiálno-technického vybavenia, ale aj na úhradu nájomného či mzdy ďalšieho zdravotníckeho pracovníka,“ priblížila krajská samospráva.
Výzvy sú určené pre nových aj existujúcich poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Podávanie žiadostí bude prebiehať elektronicky, priebežne počas roka 2026, čo umožní zdravotníkom reagovať na svoje potreby flexibilne počas celého roka.
