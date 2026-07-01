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Trnavský kraj spúšťa spoje zo Serede a Sládkovičova na kúpaliská
Projekt vznikol v spolupráci KOCR Trnavský kraj, TTSK, OOCR Matúšova zem - Mátyusföld, miest Sereď a Sládkovičovo a kúpalísk Vincov les a AVA Thermalpark Diakovce.
Autor TASR
Trnava 1. júla 2026 - V Trnavskom kraji štartuje projekt (Vý)Letná pohoda, ktorý ponúkne kombináciu autobusovej dopravy a vstupu na kúpaliská. Od soboty (4. 7.) do 29. júla bude každú stredu a sobotu premávať autobus zo Serede a Sládkovičova k termálnym kúpaliskám vo Vincovom lese a v Diakovciach. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
Cieľom je uľahčiť prístup na kúpaliská a umožniť návštevníkom cestovať bez potreby individuálnej dopravy a parkovania. „Ide o jeden z prvých spoločných projektov po tom, ako sa mesto Sereď stalo členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Autobus bude premávať počas ôsmich júlových termínov 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25. a 29. júla. „Nový produkt prepája dve mestá a dve obľúbené kúpaliská. Cestujúci si môžu vybrať nástup v Seredi alebo Sládkovičove a cieľ na jednom z kúpalísk. V rámci jedného lístka je zabezpečená doprava aj vstup,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
Deti do 15 rokov majú dopravu aj vstup na kúpalisko zdarma, musia však cestovať v sprievode dospelej osoby a mať vytvorenú bezplatnú rezerváciu. „Začiatok letných prázdnin je ideálnym obdobím na výlety za vodou. Termálne kúpaliská patria medzi najväčšie turistické lákadlá Matúšovej zeme,“ uviedol predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem - Mátyusföld Zoltán Horváth.
Projekt vznikol v spolupráci KOCR Trnavský kraj, TTSK, OOCR Matúšova zem - Mátyusföld, miest Sereď a Sládkovičovo a kúpalísk Vincov les a AVA Thermalpark Diakovce.
Cieľom je uľahčiť prístup na kúpaliská a umožniť návštevníkom cestovať bez potreby individuálnej dopravy a parkovania. „Ide o jeden z prvých spoločných projektov po tom, ako sa mesto Sereď stalo členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Autobus bude premávať počas ôsmich júlových termínov 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25. a 29. júla. „Nový produkt prepája dve mestá a dve obľúbené kúpaliská. Cestujúci si môžu vybrať nástup v Seredi alebo Sládkovičove a cieľ na jednom z kúpalísk. V rámci jedného lístka je zabezpečená doprava aj vstup,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
Deti do 15 rokov majú dopravu aj vstup na kúpalisko zdarma, musia však cestovať v sprievode dospelej osoby a mať vytvorenú bezplatnú rezerváciu. „Začiatok letných prázdnin je ideálnym obdobím na výlety za vodou. Termálne kúpaliská patria medzi najväčšie turistické lákadlá Matúšovej zeme,“ uviedol predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem - Mátyusföld Zoltán Horváth.
Projekt vznikol v spolupráci KOCR Trnavský kraj, TTSK, OOCR Matúšova zem - Mátyusföld, miest Sereď a Sládkovičovo a kúpalísk Vincov les a AVA Thermalpark Diakovce.