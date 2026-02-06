< sekcia Regióny
Trnavský kraj spustil 5. ročník plateného programu pre vysokoškolákov
Trnava 6. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil piaty ročník plateného stážového a mentoringového programu, do ktorého sa zapojilo desať vysokoškolských študentov. Počas nasledujúceho roka budú pôsobiť na Úrade TTSK a podieľať sa na jeho každodennej činnosti a na rozvoji regiónu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„K 28 doterajším absolventom na konci tohto roka pribudne ďalších desať, ktorých sme vybrali spomedzi približne päťdesiatky talentovaných študentov,“ uviedol riaditeľ Úradu TTSK Peter Markovič. Ako doplnil, cieľom programu je motivovať mladých ľudí, aby po skončení štúdia pôsobili vo verejnej správe a prinášali nové pohľady na služby pre obyvateľov.
Do programu Mladí na župe boli vybraní študenti zo všetkých troch univerzít pôsobiacich v Trnave - z Trnavskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - a z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Každý zo stážistov má prideleného mentora, ktorý sa mu počas roka venuje individuálne.
Študenti budú pôsobiť na viacerých útvaroch úradu vrátane odborov školstva, komunikácie, financií a riadenia projektov, oddelení prevádzky úradu, verejného obstarávania, právneho oddelenia a oddelenia sťažností, ako aj na referátoch cyklodopravy, dotácií, grantov a občianskej participácie. Súčasťou programu je aj pôsobenie v Kreatívnom centre Trnava.
Okrem práce na konkrétnych útvaroch absolvujú stážisti pravidelné spoločné stretnutia zamerané na hodnotenie priebehu stáže, vzdelávacie aktivity, zúčastnia sa na zasadnutiach Zastupiteľstva TTSK, krajských podujatiach a odborných exkurziách. Priebeh stáží a aktivity účastníkov programu môže verejnosť sledovať aj na sociálnych sieťach.
